Dünya Kupası’nda sıcaklık alarmı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı günler kala bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi. Gelecek ay başlayacak maçlar öncesi uzmanlardan ‘aşırı sıcaklara’ karşı uyarı yapıldı. Araştırmalara göre, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak 16 şehirden 14’ünde oyuncu ve taraftar sağlığı açısından ‘riskli sıcaklık’ seviyelerine ulaşılabilir. Özellikle Miami, Monterrey, Kansas City, Philadelphia, New York ve Boston gibi şehirlerde öğleden sonra oynanacak maçlar için ciddi risk bulunduğu belirtiliyor.

OYUNCULAR İÇİN RİSK

Araştırmalar, turnuva boyunca yapılacak tüm maçların yaklaşık yüzde 25’inin 26 derece Islak Termometre Küresel Sıcaklığını (WBGT) aştığı durumlarda oynanacağını gösteriyor. WBGT, vücudun kendini ne kadar etkili şekilde soğutabileceğini dikkate alan bir endeks olarak ifade ediliyor. Yaklaşık 5 maçın, WBGT’nin 28 dereceyi aştığı şartlarda (kuru sıcaklıkta yaklaşık 38 dereceye eşdeğer seviye) oynanması bekleniyor. Bu dereceler, maç organizatörleri tarafından oyuncuların sağlığı için güvenli kabul edilmiyor.

SU MOLALARI VERİLECEK

Öte yandan FIFA artan uyarılar sonrası yeni ‘aşırı sıcak protokolleri’ hazırlıyor. Organizasyon kapsamında oyuncular için her devrede zorunlu su molaları uygulanacak, sağlık ekipleri artırılacak ve riskli saatlerdeki maçlar mümkün olduğunca kapalı veya klimalı statlara yönlendirilecek. FIFA ayrıca gölgelik alanlar, soğutma bölgeleri, ek su istasyonları ve taraftarlar için sıcaklık uyarı sistemleri planlıyor. 2022 Dünya Kupası da aşırı sıcak nedeniyle ilk kez yaz yerine kış aylarında Katar’da düzenlenmişti.