Dünya Kupası'nda ilginç görüntüler... Arjantinli gazeteci canlı yayında böyle soyuldu

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dün akşam oynanan Katar - Ekvator mücadelesi ile başladı.

Turnuvanın ilk maçı Ekvator'un galibiyeti ile neticelenirken Doha'dan ilginç bir görüntü geldi.

Turnuva için bölgede bulunan Arjantinli gazeteci Dominique Metzger, canlı yayın yaparken soyuldu.

Fan Zone'da (Taraftar bölgesi) turnuvadaki son gelişmeleri aktaran Metzger yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşın ile duyurdu.

Marca'da yer alan habere göre, Metzger'in cüzdanı canlı yayındayken arkasında bulunan taraftarlardan biri tarafından çalındı.

Arjantinli gazeteci 'Az önce canlı yayın yaparken cüzdanımı çaldılar içinde kimliğim de vardı' dedi.

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Daha sonraki süreçte yaşadıklarını da anlatan Metzger polisin kaybolan tüm eşyaları bulma sözü verdiğini belirtti.

Katarlı yetkililere göre, stadyumlarda 15 bin yüz tanıma teknolojisine sahip kamera bulunuyor.

'Hırsızı yüz tanıma ile bulacaklarını söylediler ve bana nasıl bir ceza istediğimi sordular' diyen gazeteci sözlerine şöyle devam etti;

'Bana nasıl bir adalet istediğimi sordular. 'Ona nasıl bir ceza vermemizi istiyorsunuz. Beş yıl hapis cezasına çarptırılmasını mı istiyorsunuz? Sınır dışı edilmesini mi istiyorsunuz?' dediler.'

Metzger herhangi bir ceza talebinde bulunmadığını sadece kayıp eşyalarının bulunmasını istediğini açıkladı.