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Dünya Kupa'sına yürüyerek gidiyordu.. İspanyol Santiago Sanchez ortadan kayboldu!

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#Dünya Kupası#Santiago Sanchez#İspanya
Dünya Kupasına yürüyerek gidiyordu.. İspanyol Santiago Sanchez ortadan kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 14:49

İspanya’nın başkenti Madrid'den yola çıkarak Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na gitmek isteyen ve bu yolu yürüyerek aşmaya karar veren İspanyol Santiago Sanchez’in hikâyesi dünya basınında kendine sıkça yer bulmuştu. Bir süredir haber alınamayan Sanchez’in yeriyle ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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41 yaşındaki yürüyüş sporcusu Santiago Sanchez'in annesi Celia Cogedor, Associated Press'e verdiği demeçte, oğluyla ilgili endişelerini dile getirirken oldukça üzgün görünüyordu.

İspanya’dan yola çıkarak Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na gitmek için rotasındaki ülkeleri yürüyerek geçen Sanchez, bu macerasına dair fotoğraf ve videoları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

Bu, sıkı bir futbol taraftarı olan Sanchez'in ilk macerası değil. 2019’da yine Madrid’den yola çıkarak Suudi Arabistan’a giden adam maç izlemek için bu uzun ve zorlu yolculukları göze almaktan çekinmiyordu.

Dünya Kupasına yürüyerek gidiyordu.. İspanyol Santiago Sanchez ortadan kayboldu
1 EKİM'DEN BERİ ORTADA YOK

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En son sosyal medya paylaşımını 1 Ekim’de yapan Sanchez’den günlerdir haber alınamıyordu.

Ailesi, kendisi de yürüyüş sporcusu olan oğullarının 17 Ekim’de kaybolduğunu bildirdi ve Sanchez’in, İran’da gözaltında tutulduğunu ileri sürdüler.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İspanya hükümeti Santiago Sanchez’in ailesine, onun İran’da gözaltında tutulduğunu ancak gözaltı sebebi konusunda bilgi verilmediğini aktardı.

Sanchez’in annesi “Bu sabah İspanyol dışişleri bakanlığından tutuklanma ihtimalinin yüzde 99 olduğunu öğrendik” dedi.

Gözaltı haberine rağmen en azından oğullarının sağ olduğunu öğrenen aile umutlandıklarını belirtti.

Dünya Kupasına yürüyerek gidiyordu.. İspanyol Santiago Sanchez ortadan kayboldu
Sanchez, Türkiye'de çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu

 

TAHRAN'DA HAPİSHANEDE Mİ?

İspanyol adamın ailesi, Sanchez ve çevirmeninin Tahran'da bir hapishanede olduğuna inandıklarını söyledi.

Santiago Sanchez’in kardeşi de AP'ye verdiği demeçte “Sürekli bir şüphe içinde olmanın yerine çok büyük bir umut ışığına sahip olduk, bu yüzden şimdi bize içinde bulunduğu durumu resmen anlatacak olan büyükelçiliğin çabalarına güveniyoruz” dedi. .

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Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'daki İspanyol büyükelçiliğinin Sanchez hakkında İranlı yetkililerle temas halinde olduğu belirtildi. Yetkililer daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Sanchez, son paylaşımını 1 Ekim’de yapmış ve ailesiyle görüşmüştü. Adamın 2 Ekim’de İran-Irak sınırını aşarak İran’a ayak bastığı düşünülüyor.

Dünya Kupasına yürüyerek gidiyordu.. İspanyol Santiago Sanchez ortadan kayboldu
Sanchez "Türkiye ikinci evim" demişti

İRAN TELEVİZYONUYLA RÖPORTAJ YAPACAKTI

İspanyol maceraperest, bir televizyon istasyonunun kendisiyle röportaj yapmak istediği İran'ın başkenti Tahran'a gitmeyi planlamıştı.

Bir sonraki adımı, Katar'a giden bir tekneye atlayacağı güney İran'daki bir liman olan Bandar Abbas olacaktı. Ancak ailesi, Tahran'a ulaşmadan önce oğullarının tüm izlerinin kaybolduğunu söyledi.

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Ailesi, onun maceracı ruhuyla gurur duyduklarını ve tek amacının başkalarına yardım etmek ve Real Madrid futbol takımını tanıtmak olduğunu söylüyor.

Dünya Kupasına yürüyerek gidiyordu.. İspanyol Santiago Sanchez ortadan kayboldu
Santiago Sanchez'in Madrid'den Katar'a uzanan yürüyüş rotası

TÜRKİYE GÜNLÜKLERİ

Sanchez, Madrid’den Doha’ya yaya olarak yaptığı yolculuğunun bir kısmında Türkiye’de bulunmuş ve buradaki ziyaretini Instagram’a yansıtmıştı. 27 Ağustos’taki paylaşımında Irak’a geçeceğini belirten Sanchez Türkiye deneyimini şu sözlerle ifade etmişti:

“İkinci evim Türkiye'de son gün. Geriye dönüp baktığımda misafirperverliği seven insanları görüyorum. Öğrendiğim o kadar çok kelime, o kadar çok isim vardı ki, bu ülkede geçirdiğim zamanın nasıl geçtiğini söyleyemedim ya da anlatamadım…

Dünya Kupasına yürüyerek gidiyordu.. İspanyol Santiago Sanchez ortadan kayboldu
"TÜRKİYE İKİNCİ EVİM" DEMİŞTİ

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Sanchez, Türkiye’deki misafirperverliği şu sözlerle aktarmıştı:

“Beni ağırlayan tüm annelere Türkçe olarak ‘anne’ deyin…Yemek teklif ederlerse ve eğer toksan, sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun ve gözlerinin içine bakarak ‘çok teşekkür ederim’ deyin ki, böylece yakın zaman önce yemek yediğini anlasınlar…”

* Haber fotoğrafları: DHA ve AP

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