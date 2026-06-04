×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dünya Kupası öncesi ABD’de ebola alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Ebola#Dünya Kupası#ABD
Dünya Kupası öncesi ABD’de ebola alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

ABD, 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası öncesinde, yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, Ebola salgınına karşı havalimanlarında ek sağlık önlemleri almaya hazırlanıyor. Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, turnuva süresince yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola’ya yönelik test ve tarama ekipmanlarının hazır bulundurulacağını söyledi. Öz, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin salgına karşı kapsamlı bir hazırlık planı yürüttüğünü belirterek, Dünya Kupası boyunca halk sağlığını korumaya yönelik gerekli tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.

YOLCULARA EK KONTROL

Washington yönetiminin hazırladığı plana göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan’da son 21 gün içerisinde bulunmuş yolcuların belirlenen havalimanlarından ülkeye giriş yapması ve ilave sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor. Washington ayrıca Afrika’daki Ebola salgınıyla mücadele kapsamında 162 milyon doların üzerinde destek sağlandığını açıkladı. ABD, son haftalarda Kongo, Uganda veya Güney Sudan’da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının girişini yasaklamış, Kanada ise bu ülkelerden gelecek kişilere en az 90 günlük bir seyahat engeli getirmişti.

Dünya Kupası öncesi ABD’de ebola alarmı


İSPANYA MAÇI İPTAL ETTİ 

Haberin Devamı

Ebola paniği, İspanya’da hazırlık maçının iptal edilmesine neden oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Şili arasında yapılması planlanan hazırlık maçı, İspanyol yetkililerin Ebola endişelerini dile getirmesinin ardından iptal edildi.

BİLGİ NOTU

Ebola’nın Kongo ve Uganda’da 349’dan fazla kişinin ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor.

Gözden KaçmasınGölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede Dengeleri altüst etti, ne planlanıyorGölge hamle ortaya çıktı: ‘Küçük Trump’ zirvede! Dengeleri altüst etti, ne planlanıyor?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebola#Dünya Kupası#ABD

BAKMADAN GEÇME!