Dünya Kupası öncesi ABD’de ebola alarmı

Haberin Devamı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, Ebola salgınına karşı havalimanlarında ek sağlık önlemleri almaya hazırlanıyor. Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, turnuva süresince yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola’ya yönelik test ve tarama ekipmanlarının hazır bulundurulacağını söyledi. Öz, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin salgına karşı kapsamlı bir hazırlık planı yürüttüğünü belirterek, Dünya Kupası boyunca halk sağlığını korumaya yönelik gerekli tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.

YOLCULARA EK KONTROL

Washington yönetiminin hazırladığı plana göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan’da son 21 gün içerisinde bulunmuş yolcuların belirlenen havalimanlarından ülkeye giriş yapması ve ilave sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor. Washington ayrıca Afrika’daki Ebola salgınıyla mücadele kapsamında 162 milyon doların üzerinde destek sağlandığını açıkladı. ABD, son haftalarda Kongo, Uganda veya Güney Sudan’da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının girişini yasaklamış, Kanada ise bu ülkelerden gelecek kişilere en az 90 günlük bir seyahat engeli getirmişti.





İSPANYA MAÇI İPTAL ETTİ

Haberin Devamı

Ebola paniği, İspanya’da hazırlık maçının iptal edilmesine neden oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Şili arasında yapılması planlanan hazırlık maçı, İspanyol yetkililerin Ebola endişelerini dile getirmesinin ardından iptal edildi.

BİLGİ NOTU

Ebola’nın Kongo ve Uganda’da 349’dan fazla kişinin ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor.