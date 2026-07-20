Dünya Kupası ödül töreninde Donald Trump'a soğuk duş! İşte gecenin en ilginç anları

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Dünya Kupası finali, "benzeri görülmemiş bir gösteri olacağı" tanıtımıyla sunulmuştu. Beklentileri fazlasıyla karşılayan finalin devre arası şovları, dünya çapında yankı uyandırdı.

Maç öncesi ve devre arasındaki gösteriler, sahada yaşanan futbol mücadelesinden daha fazla konuşuldu. Maç sonuna ise iki takım arasında çıkan kavga kadar ABD Başkanı Trump ile Arjantinli futbolcu Cristian Romero'nun karşılaşması damga vurdu.

Pazar gecesi New Jersey'de oynanan maçın öne çıkan önemli olaylarını okuyucularımız için derledik.

ISHOWSPEED VE ROBBIE WILLIAMS'IN IŞILTILI PERFORMANSALARI

Şarkıcı Robbie Williams, göz alıcı mavi pullu eşofmanıyla sahne aldı. Williams'ın gösterisi, sahadaki izleyiciler arasında büyük beğeni topladı.

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Sosyal medya fenomeni IShowSpeed de autotune eşliğinde söylediği şarkıyla gösterilere katılan isimler arasında yer aldı. IShowSpeed, uluslararası resmi bir organizasyonda sahneye çıkan ilk sosyal medya fenomeni oldu.

MADONNA'DAN RONALDO VE RONALDINHO'YA SÜRPRİZ

Devre arasının açılış sekansı, 67 yaşındaki Madonna'nın Brezilyalı futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile birlikte bir kamyon sürmesiyle başladı. Madonna'nın ikonik isimlerle yaptığı sahne şovu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

TRUMP'IN KUPAYLA BULUŞMASI

Başkan Donald Trump'ın futbolun en önemli gecesine yansıyan ilk görüntüsü, maçın ortasında beyaz eldiven giyen bir görevli tarafından kendisine Dünya Kupası'nın getirilmesiydi.

Trump, kendisine edilen kupayı okşadı. Trump'ın ödül sunumu sırasında podyumda kalmaya çalışması ise FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu bile utandırdı.

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WAYNE ROONEY'DEN SERT ELEŞTİRİ

Muppet karakterlerinin davul çalması, Ted Lasso'nun Justin Bieber'ı tanıtması ve Norveçli Vikinglerin kemanlarla kavga etmesinden sonra Wayne Rooney, BBC'de gösteri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda gecenin en dikkat çeken açıklamasını yaptı:

"Sanatçıların çoğunu beğeniyorum, ama bence berbattı."

Rooney, Infantino'nun spor ayakkabılarıyla takım elbise kombinasyonundan da pek memnun kalmadı.

FİFA'NIN GÖSTERİŞLİ SUNUMLARI

The Telegraph'ın haberine göre, MetLife Stadyumu'ndaki kapanış töreninde nereye bakılsa bir FIFA logosu vardı. FIFA, stadyuma saha kenarına mavi kadife koltuklar yerleştirerek oturma kapasitesini artırdı ve bu ayrıcalık için iddialara göre bir milyon dolar talep etti.

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Devre arası gösterisinin tanıtımı da dikkat çekti. FIFA, binlerce dolar harcayan izleyicilere futbol pazarlanmak yerine devre arası gösterisini övdü. FIFA'nın gönderdiği 11 sayfalık tanıtım belgesinde, final maçına katılacak ünlüler arasında Muppets ikilisi Kermit ve Miss Piggy de yer alıyordu.

ROMERO TRUMP'I GÖRMEZDEN GELDİ

Arjantin'in savunma oyuncusu Cristian Romero, Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde Donald Trump'ı görmezden geldi.

Trump, Infantino ile birlikte oyunculara madalyalarını takdim ederken, Romero Infantino'dan ikincilik madalyasını aldı ancak Trump'la el sıkışmadı. Trump'ın sahnedeki varlığını fark etmemiş gibi davranan Romero, podyumdaki diğer isimlerle el sıkışarak yoluna devam etti.