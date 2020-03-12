Dünya koronavirüsü bu haritalardan takip ediyor

Çin’den başlayan ve Aralık ayından bu yana tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüsle ilgili çok sayıda canlı harita uygulaması geliştirildi. Gerek cep telefonları ve ipadlerden gerek bilgisayarlardan ulaşılabilen canlı haritalardaki veriler ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan alınıyor.

EN ÇOK KULLANILAN CANLI HARİTA



Haritaların en çok başvurulanı Coronavirus COVID-19. Bu harita ABD Merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanıyor, salgının nerelerde ortaya çıktığını gerçek zamanlı olarak takip etmeye olanak sağlıyor. Haritadan toplam vaka sayısı, kaç kişinin hayatını kaybettiği, kaçının iyileştiği ve kaçının hala aktif olarak virüsü taşıdığı görülebiliyor. Haritanın sol tarafında en çok hastalığın görüldüğü ülkeler listeleniyor.

HAVALİMANLARI ÜZERİNDEN ÜLKELERİN RİSK ANALİZİ YAPILIYOR



Korona ile ilgili başvurulabilecek bir diğer harita ise EpiRisk. Bu haritada salgından etkilenen bölgelerde yaşayanların havayoluyla yaptıkları yolculukların istatistikleri, dünyanın diğer bölgelerine hastalığı taşıma olasılıkları yer alıyor. Bu sitedeki haritada ülkeler ve şehirlerde havalimanları ve ulaşım bilgileri görülebiliyor. Ülke ve şehir seçildiğinde var olan hasta sayısından yola çıkarak bu ülkelerin ne kadar riskli olduğu ortaya konuyor.

RİSK ANALİZİ VE CANLI HARİTA BİR ARADA



International-Domestic spreading of 2019-nCoV-V4 haritasında ise yine Johns Hopkins Üniversitesi’nin yayımladığı bilgilerle oluşturulmuş bir harita ve havalimanlarından yayılabilecek risk analizleri görülebiliyor.

HARİTADAKİ DEĞİŞİKLİKLER BİLDİRİM OLARAK ULAŞIYOR



Coronavirus.app haritasında diğer sitelerde olduğu gibi salgının haritası ülke ülke takip edilebiliyor. Abone ol seçeneğine tıklandığında haritadaki tüm değişiklikler kullanıcıya bildirim olarak ulaşabiliyor, haritadaki değişiklikler mail adresine yollanabiliyor.

CEP TELEFONUNDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR



Coronavirus – live map & latest news ise bir mobil uygulama. Burada salgının hangi ülkelerde görüldüğünü, toplam vaka sayısını, kaç kişinin hayatını kaybettiğini ve kaç kişinin virüsten tamamen kurtulduğunu görmek mümkün.