Dünya korku içinde bekliyordu... Çin'den rahatlatan 'roket' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Çin’e ait bir uzay roketinin kontrolden çıktığı ve 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne düşmesinin beklendiği açıklandı. Üstelik roketin parçalarının düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye de vardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, Çin’in 29 Nisan’da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını ve hafta sonu yeryüzüne düşmesinin beklendiğini açıkladı. Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini aktardı. 22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıktıktan sonra atmosferde yandığı fakat bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu belirtildi.

ÇİN'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, roketin uzaya fırlatılmasının ve kontrolden çıkmasından bir hafta sonra başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, roketle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük." ifadesini kullanan Vang, ilgili departmanın bilahare duruma ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Öte yandan BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi. Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.

Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.

LONG MARCH 5B, 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

İrtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede ‘dolaşan’ roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye de var. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceği belirtildi.

Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor. Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.

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