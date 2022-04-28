Dünya ‘kızamık’ krizinin eşiğinde: Vakalar yüzde 80 oranında arttı!

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BM, kızamık vakalarının Covid-19'un neden olduğu kaosun ortasında bu yıl dünya çapında yaklaşık% 80 oranında arttığını belirterek, hastalığın yükselişinin, diğer salgınların da muhtemelen yolda olduğunun kanıtı olduğunu açıkladı.

BM'nin çocuk ajansı UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin dünya çapında Covid dışı hastalıklar için aşılama kampanyalarını kesintiye uğrattığı ve milyonlarca çocuğun hayatını riske atabilecek "korkunç bir hastalık fırtınası" yarattığı belirtildi.

Kızamık, çoğunlukla çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu bir hastalık. En ciddi komplikasyonları ise körlük, beyin şişmesi, ishal ve ciddi solunum yolu enfeksiyonları.

Koronavirüs salgını dünyanın her yerinde başka salgın hastalıkların yayılmasını tetikledi

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BM verilerine göre, en az yüzde 95'lik aşılanma oranı salgının yayılmasını önlemenin en iyi yolu, ancak birçok ülke bu hedefin çok altında. Örneğin Somali’de bu oran sadece yüzde 46.

Küresel ölçekte ocak ve şubat aylarında 17 bin 300'den fazla kızamık vakası bildirildi, geçen yılın bu aylarında ise bu sayı yaklaşık 9 bin 600’dü.

Veriler, geçen yıldan nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını yaşandığını gösterdi.

UNICEF'in kıdemli sağlık danışmanı Christopher Gregory, AFP'e kızamığın "en bulaşıcı ama aşıyla en kolay önlenebilir hastalık" olduğu için bu durumun büyük bir uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti. "Kızamık bize, bağışıklama sistemindeki zayıflıkların nerede olduğunu gerçekten gösterir" dedi.

Çocuklar koronavirüsten en çok zarar görenler arasında... Sadece hastalığın kendisinden değil, yarattığı etkiden de...

Sarı humma da Batı Afrika'da artan vakalarla birlikte kritik durumdaki hastalıklardan biri haline geldi.

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Yetkililer özellikle koronavirüs salgının nedeniyle durumu iyice kritik hale gelen ülkeler adına endişelendiklerini aktarıyor.

BM verileri, Somali'nin son 12 ayda 9 binden fazla kızamık vakasını kaydettiğini, ardından Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya'nın da bu duruma geldiğini gösteriyor.

Ukrayna'daki savaşın, 2017 ve 2019 yılları arasında Avrupa'nın en yüksek kızamık oranını kaydettikten sonra ülkede yeniden bir salgına yol açabileceğine dair korkular da var. Savaş başladığından beri Ukrayna'da herhangi bir hastalığı takip etmenin çok zor olduğunu söyleyen Gregory, en büyük endişenin "neyi kaçırabileceğimiz" sorusu olduğunu da sözlerine ekledi.

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BM ajansları, pandeminin başlangıcında 43 ülkede 57 aşılama kampanyasının ertelendiğini, bu kampanyaların hâlâ tamamlanmadığını ve çoğu çocuk olmak üzere 203 milyon insanı etkilediğini söyledi.

Aşılama kampanyalarının durması ve aşı karşıtlığı kızamık salgınının en büyük sebeplerinden

Covid ayrıca sağlık merkezleri ve sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve uzun süredir devam eden ölümcül hastalıklar için dikkati aşılamadan uzaklaştırıyor. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Bu aksaklıkların bağışıklama hizmetlerine etkisi önümüzdeki on yıllar boyunca hissedilecek" demişti ve sözlerini şöyle sonlandırmıştı:

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"Şimdi, temel bağışıklamayı tekrar rayına oturtmanın ve herkesin bu hayat kurtarıcı aşılara erişebilmesi için yeni kampanyaları başlatmanın tam zamanı."