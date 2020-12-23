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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Dünya izliyordu... Canlı yayında böyle yakalandı!

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Dünya izliyordu... Canlı yayında böyle yakalandı!
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İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'de canlı yayında 'esneme' krizi yaşandı. Yayında olduğunu unutan spikerin zor anlarını dünya canlı yayında izledi.

İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin spiker haber spikeri canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. İngiliz spiker, canlı yayın kazasıyla ilgili izleyicilerden özür diledi. 

İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin spiker haber spikeri Ben Brown canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. Haber spikeri Ben Brown, canlı yayında olduğunu unutarak esnemesi kameraya yansıdı.

Televizyonda İngiliz tarihi ile ilgili haberler gösterilirken, Brown, canlı yayına tekrar bağlandığını fark etmedi. Uykusuzluktan esneyen sunucu, olayı fark ederek anında ağzını kapattı ve 'Affedersiniz' diyerek özür diledi. 

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