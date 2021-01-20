Dünya izliyor! Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı, veda konuşmasını yaptı...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni, Covid-19 salgını ve güvenlik kaygılarının gölgesi altında gerçekleşiyor. Biden yemin etmeye hazırlanırken, en tartışmalı ABD Başkanı olarak tarihe geçen Donald Trump, First Lady Melania Trump ile helikoptere binerek Beyaz Saray'dan son kez ayrıldı.

Gazetecilere el sallayarak helikoptere binen Trump için başkanlık devri kapanırken, dünya bu tarihi anlara canlı yayında şahitlik etti.

'BİRBİRİMİZİ TEKRAR GÖRECEĞİZ'

Beyaz Saray'dan ayrılan 45'inci ABD Başkanı Trump, helikopterinin önünde "Amerikan halkını seviyorum. "Sadece hoşça kalın demek istiyorum. Umarım uzun süreli bir veda olmaz, birbirimizi tekrar göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

TRUMP'TAN VEDA KONUŞMASI

Sonrasında Andrews Havaüssü'nde veda konuşmasını yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:



* Yaptıklarımızı gördüğünüzde bizi hatırlayın. Ekonomimiz, müthiş bir ilerleme kaydetti. Salgın tüm ülkeler gibi bizi de etkiledi ancak kimse kendisini kurtaramadı. Biz ise tıbbi bir mucizeye imza atarak 9 ayda aşı ürettik.

* Tarihteki en büyük vergi indirimini başardık. Vergilerinizi yükseltmek istiyorlar. İstihdam yarattık. Şimdiden veriler çok iyi halde. Hisse senedi piyasası da salgın başlangıcından daha yüksek seviyelerde.

* Her zaman sizin için mücadele edeceğim. Yeni yönetime başarı ve şans diliyorum. Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz.

* Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz. Başkan Yardımcısı Pence’e ve Kongre’ye teşekkür ediyorum. Kongre ile iyi çalıştık. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz.

Trump'ın konuşmalarının hiçbir kısmında başkanlığı elinden alan Joe Biden'ın adını telaffuz etmediği dikkatlerden kaçmadı. Trump sürekli olarak 'Yeni Yönetim' ifadesini kullandı.





TRUMP'TAN BIDEN'A MEKTUP



CNN International'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken halefi Joe Biden'a bir mektup bıraktı. Mektubun içeriği henüz bilinmiyor.



ABD'de Başkanlık görevinin devir teslim süreciyle ilgili geleneklerden biri, görevi devreden başkanın halefine en iyi dilekleri ve tavsiyeleri sunan bir mektup yazmasıdır. Bu mektup genellikle yeni başkanın Oval Ofis'e ilk girdiğinde okuması için odadaki masaya bırakılır.