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Dünya İsrail'deki bu mesajı konuşmuştu! O pano değişti: 'İşi bitir'di 'Teşekkürler' oldu

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#İsrail#ABD#İran
Dünya İsraildeki bu mesajı konuşmuştu O pano değişti: İşi bitirdi Teşekkürler oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 16:27

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından büyük bir elektronik panoya ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesi yansıtıldı.

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ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla İsrail'de yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" ifadesinin yansıtıldığı panoda, şimdi de "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesine yer verildi.

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı tartışmaları, ABD'nin bu gece İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarıyla son buldu.

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Daha önce ABD'nin saldırılara katılması için çağrıda bulunan İsrailliler, ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırı düzenlediği için tebrik etti.

Dünya İsraildeki bu mesajı konuşmuştu O pano değişti: İşi bitirdi Teşekkürler oldu

Hafta içinde ajanslara düşen fotoğraflarda "Bay Başkan, işi bitir" ifadesi dikkat çekmişti.

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ABD'nin İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı, geçen hafta İsrail kamuoyunda çokça tartışılmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, bu sabaha karşı İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu adım İsrail tarafından memnuniyetle karşılanırken saldırılara karşı dünyadan tepkiler gelmişti.

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#İsrail#ABD#İran

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