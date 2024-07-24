Son dakika haberi... Dünya için utanç günü! İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington DC'de ABD Kongresinde konuştu.

Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bana bu onuru verdiniz. Bir dönüm noktasındayız. Orta Doğu'da İran'ın terörü İsrail'i, ABD'yi hedef alıyor. Bu medeniyetlerin çatışması değil. Barbarlıkla medeniyetin çatışması. Bu çatışma hayatı yüceltenlerle ölümü kutsayanların arasında bir çatışma. Medeniyetin kazanması için İsrail ve ABD yan yana durmak zorunda. Çünkü yan yana durduğumuz zaman çok basit bir şey ortaya çıkıyor. Bu da biz kazanırız onlar kaybeder. Ve dostlarım bugün size bu sözü vermeye geldim, 'Biz kazanacağız'. 7 Ekim bizim sonsuza kadar kötü anacağımız bir gün. Yahudi bayramında yaşandı. Güneşli bir günde ve bulut bile yoktu. Binlerce İsrailli kutlama yapıyordu. Birden cennet cehenneme dönüştü. 3 bin Hamas teröristi İsrail topraklarına girdi. 1200 kişiyi katlettiler. Bunların arasında ABD'liler de var. Kadınlara tecavüz ettiler. Erkeklerin kafasını kestiler. 250 kişiyi karanlık yere sürükledi. İsrail bunların 145'ini eve götürdü. Bunların çoğu da operasyonla elde edildi. Kurtarılan rehinelerden bir tanesi burada eşimle birlikte oturmakta.

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"REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

7 Ekim sabahında tüm dünya Noan'ın Gazze'ye kaçırılırken ki motosikletinin arkasındakini görüntüleri gördü. Annesiyle görüştüm. Kanser hastasıydı. Ben bir ricada bulundu. 'Kızımı ölmeden önce bir kez görüp sarılmak istiyorum' dedi. Noah dahil 4 rehineyi kurtardık. Noah annesiyle bir araya geldiğinde annesinin son dileği yerine gelmiş oldu. Birçok rehine ailesi bizimle buradalar. Amerikalı rehinelerin aileleri de burada. Bu ailelerin çektiği ızdırap kelimelerle anlatılamayacak derecede.

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Dün yine onlarla görüştüm. Ve onlara şu sözü verdim. 'Tüm rehinelerin evine dönene kadar dinlenmeyeceğim' dedim. Biz konuşurken aktif olarak rehinelerin serbest bırakılması için çaba sarf ediyoruz. Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum. Rehineler için büyük çaba gösterdi. Sayın Başkan'a İsrail'e desteği için teşekkür ediyorum. Oeta Doğu'ya 2 uçak gemisi gönderdi. En karanlık zamanımızda İsrail'e hiçbir zaman unutulmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi.

9 aydan uzun süredir İsrailli askerler sınır tanımaz cesaret gösterdiler. Teğmenlerimizden biri burada. İsrail paralı askerlerinden biri. Ailesi Etiyopyalı. Hamas'ın kanlı saldırısının haberi aldıktan sonra silahını aldı ama arabası yoktu. Kilometrelerce koştu. Cephenin en ön saflarına koştu. Doğru duydunuz. 10 km boyunca koştu. Ön cepheye koştu. Birçok teröristi öldürdü. Hepimiz sana müteşekkiriz. Bir diğer kahramanımız Eşref. Eşref bedevi bir asker. Müslüman. Birçok teröristi öldürdü. Eşref gibi Müslüman askerler, Hristiyan ve Yahudi asker arkadaşlarıyla çok büyük cesaretle savaştılar. Üçüncü kahramanımız da bizimle birlikte. Kendisi çatışmada yaralanmıştı. Şu an iyileşme sürecinde. Yeniden bir tank tugayının komutanı olarak çatışmaya geri dönecek. Aynı zamanda dördüncü kahramanımız da burada. Gazze'de bacağını kaybetti ama hala savaşmaya devam ediyor.

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Dostlarım bunların İsrail'in askerleri. Eğilmez korkmaz ve geri çekilmez. İncil'de de yazdığı gibi 'Aslanlar gibi kalkacaklar, aslanlar gibi dirilecekler'. Ve dirildiler. İsrail silahlı kuvvetlerinin İsrail toplumunun her bir köşesinden geliyor. Hepsi Maccabi ruhu için savaşıyor. Yeniden olmaması için şimdi harekete geçmeliyiz diyoruz. Dostlarım düşmanlarımızı hem cesaret hem netlik gerektiriyor. Netlik şunu gerektiriyor. İyi ve kötü arasındaki fark. Anti İsrailciler kötülüğün yanında duruyor. Tecavüzcülerin yanında duruyorlar. Bu protestocular onları destekliyor ve kendilerinden utanmaları gerekiyor. Basit bir farkı reddediyorlar. Teröristleri hedef alanları ve sivilleri hedef alanları arasındaki farkı görmüyorlar. Protestocular 4 Temmuz'da ABD bayrağını yaktılar. Anti İsrailcilere karşı ABD bayrağı korundu. İran, İsrail karşıtı protestoları fonluyor. Bu binanın etrafındalar. Bu protestoculara bir mesajım var. Siz İran'ın kullanışlı aptalları oldunuz. Bazı protestocular bazı tabelalar tutuyorlar. 'İsrail'i destekleyen gayler' diyorlar. Aynı zamanda şunu da diyebilirler KFC'yi destekleyen tavuklar. Sadece kampüste protesto yapan kişiler değil bunları yönetenler de yanlış yapıyor.

UCM'YE TEPKİ

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Antisemitizm dünyanın en eski suçlarından biri. Antisemitizmin yükselişe geçtiğini gördüğümüzde kınamalıyız ve savaşmalıyız. Hiçbir istisna olmadan. Ve Yahudilere karşı iftiralar ipek röp şambır giyenler tarafından yapılmıyor sadece. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM( 'İsrail aç bıraktı Gazzelileri' dedi. Bu tamamen yalan. Baka bir yalan daha paylaşmak istiyorum. UCM Başkanı, İsrail'in sivilleri hedef aldığı yalanını söyledi.

İran ABD'yi en büyük düşmanı olarak görüyor. Geçtiğimiz ay bir açıklama yapıldı. 'Bu İsrail'e karşı bir savaş değil. İsrail bir araç. Asıl savaş ABD'ye karşı' dendi. Dünyanın en terörist ülkesi İran'la savaşıyoruz. Nükleer silahlar elde ederse ABD ve İsaril'i yok edecek. Biz sadece kendimizi değil sizi de koruyoruz. Bizim düşmanlarımız sizin düşmanlarınız, bizim galibiyetimiz sizin galibiyetiniz olacak.

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İsrail'in Hamas'ı yenmesi İran'ın terörizmine karşı zaferi olacak. Bir diğer terör grubu da Hizbullah. Binlerce drone'u topraklarımıza gönderdiler. Kuzey sınırımızda güvenliği sağlamak için her şeyi yapacağız. Geçtiğimiz cuma Husiler Tel Aviv'e ölümcül bir drone ile saldırdılar. ABD Konsolosluğu'nun 100 metre ilerisine düştü. Ve karşı saldırı için yetki verdim. ABD ve dostlarına saldıranlar büyük bir bedel ödeyecek sözü verdim. İsrail'in arkasında ABD'nin olduğunu biliyorum ve bu nedenle size teşekkür ediyorum. Orta Doğu'da ortak çıkarlarımızı korumaya devam ediyoruz. Ben büyük bir minnettarlık duyuyorum. Bu benzeri olmayan bir an.

ABD'YE ÇAĞRI YAPTI

ABD'ye şu çağrıda bulunuyorum. Araçları aletleri bize hızlıca verin biz de hızlıca bitirelim. Gazze'deki savaş yarın bitebilir. Eğer Hamas teslim olur ve tüm rehineleri bırakırsa. Ancak bunu yapmazlarsa İsrail, Hamas'ın askeri yeteneklerini yok edene kadar devam edecek. Bu da tam galibiyet anlamına geliyor. Biz daha azını kabul etmeyeceğiz. Hamas'ı yendikten sonra yeni bir Gazze ortaya çıkabilir. İsrail Gazze'yi yönetmek istemiyor ama güvenliği elimizde bulundurmalıyız. Çünkü Gazze İsrail'e tehdit olmamalı.

NETANYAHU, ABD'DE PROTESTO EDİLDİ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.

Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.

ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi de Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Polis, göstericilere müdahale etti.

ABD KONGRESİNİN BAZI ÜYELERİNİN NETANYAHU'NUN KONUŞMASINI BOYKOT ETMESİ BEKLENİYOR

ABD Kongresini oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisinin üyelerinin yaptıkları açıklamalar, 10'a yakın senatör ile yaklaşık 30 Temsilciler Meclisi üyesinin Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağına işaret ediyor.

Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmesi beklenen senatörler arasında bağımsız Bernie Sanders ile Demokratlardan Patty Murray, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Jeff Merkley, Dick Durbin, Tim Kaine ve Peter Welch'in bulunduğu belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi üyelerinden ise aralarında İlhan Omar, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman ve Alexandria Ocasio-Cortez'in de bulunduğu 28 Demokrat üyenin konuşmaya katılmayacağı öngörülüyor.

Görevi gereği Senato'ya başkanlık etmesi gereken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat Partiden aday olması nedeniyle başka programı bulunduğu için konuşmaya katılmayacak.

100'DEN FAZLA STAJYER BOYKOT ETTİ

ABD Kongresinde 100'den fazla stajyer de Netanyahu'nun konuşmasını boykot edeceğini duyurdu.

Stajyerler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Arayıp hasta olduğumuzu ve işe gelemeyeceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Stajyerlerin Netanyahu'nun Gazze politikasına karşı çıktıkları belirtilen açıklamada, "Başbakan Netanyahu, işlediği insanlığa karşı suçlar için hesap vermeli. Seslerin kesilmesini engellemek ahlaki yükümlülüğümüz." ifadesi yer aldı.

KONUŞMAYI BÖLMEYE ÇALIŞANLAR GÖZALTINA ALINACAK UYARISI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise üyelere gönderdiği mektupta, Netanyahu'nun konuşması sırasında polis mevcudiyetinin artırılacağını belirterek, Kongre'de konuşmayı engelleme ya da bölme girişimlerine karşı "sıfır hoşgörü politikası" uygulanacağını bildirdi.

Johnson, "Eğer bir karışıklık durumu oluşursa ABD Meclis Güvenlik Görevlisi ve Kongre'den sorumlu polis söz konusu kişileri buradan çıkaracak ve gözaltına alacak." uyarısında bulundu.

Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresi'ne hitap eden Netanyahu'yu, yaklaşık 60 Demokrat üye dinlemeye gelmemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, haziranda X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağını duyurmuştu.