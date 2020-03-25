Dünya içeri Çin dışarı

Hubey eyaleti yetkilileri, virüsün merkez üssü Vuhan’da 23 Ocak tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağının 8 Nisan’da kaldırılmasını planladıklarını duyurdu. Hubey’e bağlı diğer bölgelerdeki seyahat sınırlamaları ise gece yarısından itibaren kalkmaya başladı. Buna karşın okullar ikinci bir emre kadar kapalı kalmaya devam edecek. Normal hayata kontrollü bir şekilde dönmeyi planlayan Çin’de Vuhan ve başkent Pekin’deki acil durum alarm seviyesi ise en yüksek seviyede kalmayı sürdürecek. Özellikle Pekin’e yurtdışından yeni vakalar gelmesi ülkede ikinci dalga endişelerine neden oluyor. Çin’de pazar günü tespit edilen 46 yeni vakadan sadece biri ülke içi kaynaklıydı.

Öte yandan, South China Morning Post, Çin’de korona testi pozitif çıkan her üç kişiden birinde semptom görülmüyor olabileceğini yazdı. Çin hükümetinin gizli belgelerine dayandırılan habere göre, şubat sonuna kadar Covid-19 testleri pozitif çıkan 43 binden fazla kişide ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gözlenmedi. Bu kişilerin karantinaya alındığı ve izlendiği ancak o dönemde 80 bin civarında olan vaka sayısına dahil edilmediği belirtildi.

AVRUPA VAKALARI 200 BİNİ GEÇTİ

Çin’in yavaş yavaş normal yaşama dönerken, birçok ülke sert önlemlere yeni geçiyor. Dünya genelinde 3 milyara yakın insanın sokağa çıkma kısıtlamaları altında yaşadığı hesaplanıyor.

* 1.3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da bugünden itibaren 21 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Çin ile kara sınırına sahip ülkede, şimdiye kadar 519 koronavirüs vakası tespit edildi ve 20 kişi öldü.

* İtalya, Fransa, İspanya ve Ürdün gibi ülkeler sokağa çıkma yasağı uygularken, ABD’nin California ve New York eyaletlerinde sokağa çıkış kısıtlanmaya başlandı. Mısır da iki hafta boyunca gece sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

* Fransız AFP Ajansı’nın hesabına göre sadece Avrupa’da korona vaka sayısı 200 bini geçti.

* İtalya’da üst üste iki gün gerileyen yeni vaka ve ölüm sayıları dün yeniden yükseliş gösterdi. Ülkede 5.249 yeni vaka ile toplam hasta sayısı 69.176’ya yükseldi. Can kaybı da 24 saatte 743 artarak 6.820 oldu.

* Güney Amerika’da haziran ayından itibaren koronavirüsün yayılımının hızlanması bekleniyor. Kıtadaki yetersiz sağlık sistemi ise asıl endişe kaynağı.