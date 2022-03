Dünya günlerdir onu konuşuyordu... Kiev'deki sığınakta söylediği şarkı ile viral olan Ukraynalı kız çocuğunun akıbeti belli oldu!

Haberin Devamı

Dünya onu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Kiev'deki bir sığınakta Let It Go isimli şarkıyı seslendirdiği video ile tanımıştı.

Rus bombalarından kaçan insanları eğlendirmek için şarkı söyleyen yaşındaki Amelia bu performansı ile kısa sürede viral olmuştu.

Günlerce yeraltında çok az su ve yiyecekle geçiren Amelia'nın akıbeti belli oldu.

Üç gün önce ailesi onu ve 15 yaşındaki erkek kardeşini Polonya'ya göndermişti. Amelia ve kardeşinin Polonya'ya ulaştığı açıklandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iki kardeş Polonya'ya dün sağ salim ulaştılar ve şimdi büyükanneleriyle birlikte yaşıyorlar.

ANNE VE BABALARI HALA KİEV'DE

Amelia, geziyi 15 yaşındaki kardeşi Misha ile yaparken, annesi Lilia ve babası Roman Kiev'de kaldı.

39 yaşındaki Lilia, The Sun'a açıklamalarda bulundu. Lilia 'Amelia'nın her zaman çok yetenekli ve tatlı bir melek olduğunu biliyordum ve şimdi tüm dünya aynı şeyi biliyor' dedi.

Onların güvenliği için çocuklarından ayrıldığının altını çizen Ukraynalı anne sözlerine şöyle devam etti;

'Çocuklarıma veda ettiğim için çok üzülmüştüm ama onların güvende olduğundan emin olmak yapılacak en iyi şeydi.'

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ POLONYA'YA SIĞINDI

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Trzeciak, 7 Mart itibarıyla 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna’dan Polonya sınırına geçtiğini, bunlardan bin 271’nin Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durumda, Polonya'nın ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini söyleyen Trzeciak, 'Polonya, Rus saldırganlığı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan herkesi milliyeti, ırkı veya dini ne olursa olsun kabul ediyor. Ukrayna'dan silahlı çatışmadan kaçan tüm kişiler, sınırda, Polonya'da kaldıkları süre boyunca, yemek, tıbbi bakım ve dinlenme yeri hakkında bilgi alıyorlar. Polonya ayrıca ücretsiz tıbbi bakım ve sağlık hizmetlerine erişim sağlıyor' dedi.

İnsanlığa ve evrensel değerlere inandıklarını kaydeden Trzeciak, savaştan kaçan herkesin Polonya'da güvenli bir sığınak bulabileceğini söyledi.

07 Mart sabahı itibarıyla 1 milyon 67 bin kişinin Rusya'nın işgalinden kaçarak Ukrayna-Polonya sınırını geçtiğini söyleyen Trzeciak, 'İnsanlar sürekli geliyor ve dalga azalmıyor. 6 Mart'ta 142 binden fazla kişi Polonya'ya kaçtı. Hepsi hoş karşılandı ve hepsi yardım aldı. 6 Mart itibarıyla bin 271 Türk vatandaşı da Polonya sınırına geçti' diye konuştu.