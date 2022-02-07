Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar

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Çin'de devam eden bir taciz depreminin merkezindeki isim olan Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, aniden sporu bıraktığını duyurdu.

Fransız yayın kuruluşu L'Équipe tarafından bugün yayınlanan bir röportajda Peng, daha önce eski Çin başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve Çin hükümeti tarafından hiçbir zaman iradesi dışında tutulmadığını söyledi.

Peng, 'Cinsel saldırı mı? Hiç kimsenin bana herhangi bir şekilde cinsel saldırıda bulunduğunu söylemedim' dedi.

36 yaşındaki Peng, Zhang'a karşı cinsel saldırı iddialarında bulunduğu sosyal medya paylaşımını silmesinin nedenini ise şu sözlerle anlattı;

'Duygular, spor ve siyasetin birbirinden çok farklı üç şey olduğunu söylemek isterim. Aşk hayatımdaki sorunlarım, özel hayatım spor ve siyasetle karıştırılmamalıdır.'

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2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Zhang Gaoli tarafından taciz edildiğini açıklayan 35 yaşındaki tenisçiden uzun süre haber alınamamıştı.

Komünist Parti'de ilk defa yüksek kademedeki bir kişi için yapılan taciz suçlaması sonrası ünlü tenisçinin gözaltına alındığı iddia edilmişti.

PAYLAŞIMI HEMEN SİLİNDİ

75 yaşındaki Gaoli hakkındaki iddialarını Çin'de bir hayli popüler olan sosyal medya platformu Weibo'da paylaşan tenisçinin bu mesajı dakikalar içerisinde silinmişti.

Devlet kontrolünde olduğu sıkça dile getirilen platformun bu adımına rağmen Shuai'nin paylaşımının ekran görüntüleri internette yayılmış ve kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.

TENİS KELİMESİ BİLE YASAKLANDI

Bu paylaşımın ardından platformda 'tenis' kelimesi bile sansürlenerek konu hakkında paylaşım yapılmasının önüne geçilmişti.

Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta zafere ulaşan Shuai, o yıllarda dünya sıralamasının zirvesine yerleşmişti.

Peng, bu başarıya ulaşan ilk Çinli tenisçi olarak tarihe geçmişti.