Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayılarıBakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları#Fahrettin Koca
Bahçeli: Erdoğanın aday olmasının önünde engel yokBahçeli: Erdoğan'ın aday olmasının önünde engel yok#Bahçeli
Sosyal medyada yeni akım... Uyardı Ölüme kadar götürebilirSosyal medyada yeni akım... Uyardı! Ölüme kadar götürebilir#İstanbul
3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu 35 milyon TLlik şok operasyon3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu! 35 milyon TL'lik şok operasyon #İstanbul
Başkent felç oldu... Son çare OHALBaşkent felç oldu... Son çare OHAL!#KANADA
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuaiden flaş kararDünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar#Peng Shuai
Kış ortasında toplanıyor Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TLKış ortasında toplanıyor! Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TL#Erik
Şoke eden video... 100 milyon dolar suya böyle gömüldüŞoke eden video... 100 milyon dolar suya böyle gömüldü! #F-35
Dianaya nasip olmayan o tacı Camilla takacakDiana'ya nasip olmayan o tacı Camilla takacak#Camilla Parker Bowles
Kamyonla taşınan karda büyük tehlike Uzmandan önemli uyarıKamyonla taşınan karda 'büyük' tehlike! Uzmandan önemli uyarı#Antalya
Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılarDehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar#Hindistan
Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdıAlişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı! #Alişan
HABERLERDünya Haberleri

Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar

#Peng Shuai#Dünya#Çin
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuaiden flaş karar

Çinli siyasetçi hakkında taciz iddiasında bulunan ve bu paylaşımı dakikalar içinde sansürlenen ünlü tenisçi Peng Shuai'den bir süre haber alınamamıştı. Uzun bir sürenin arından akıbeti belli olan tenisçi taciz iddiasını geri çekmişti. Peng şimdi de emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Çin'de devam eden bir taciz depreminin merkezindeki isim olan Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, aniden sporu bıraktığını duyurdu.

Fransız yayın kuruluşu L'Équipe tarafından bugün yayınlanan bir röportajda Peng, daha önce eski Çin başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve Çin hükümeti tarafından hiçbir zaman iradesi dışında tutulmadığını söyledi.

Peng, 'Cinsel saldırı mı? Hiç kimsenin bana herhangi bir şekilde cinsel saldırıda bulunduğunu söylemedim' dedi.

Gözden Kaçmasın

Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı Hedefteki adam Zhang Gaoli...Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı! Hedefteki adam Zhang Gaoli...Haberi görüntüle

36 yaşındaki Peng, Zhang'a karşı cinsel saldırı iddialarında bulunduğu sosyal medya paylaşımını silmesinin nedenini ise şu sözlerle anlattı;

'Duygular, spor ve siyasetin birbirinden çok farklı üç şey olduğunu söylemek isterim. Aşk hayatımdaki sorunlarım, özel hayatım spor ve siyasetle karıştırılmamalıdır.'

Haberin Devamı

2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Zhang Gaoli tarafından taciz edildiğini açıklayan 35 yaşındaki tenisçiden uzun süre haber alınamamıştı.

Komünist Parti'de ilk defa yüksek kademedeki bir kişi için yapılan taciz suçlaması sonrası ünlü tenisçinin gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuaiden flaş karar

 

PAYLAŞIMI HEMEN SİLİNDİ

75 yaşındaki Gaoli hakkındaki iddialarını Çin'de bir hayli popüler olan sosyal medya platformu Weibo'da paylaşan tenisçinin bu mesajı dakikalar içerisinde silinmişti.

Devlet kontrolünde olduğu sıkça dile getirilen platformun bu adımına rağmen Shuai'nin paylaşımının ekran görüntüleri internette yayılmış ve kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.

Gözden Kaçmasın

Tenis dünyası hep bir ağızdan soruyor: Peng Shuai nerede | 10 SORU 10 CEVAPTenis dünyası hep bir ağızdan soruyor: Peng Shuai nerede? | 10 SORU 10 CEVAPHaberi görüntüle

TENİS KELİMESİ BİLE YASAKLANDI

Bu paylaşımın ardından platformda 'tenis' kelimesi bile sansürlenerek konu hakkında paylaşım yapılmasının önüne geçilmişti.

Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta zafere ulaşan Shuai, o yıllarda dünya sıralamasının zirvesine yerleşmişti.

Peng, bu başarıya ulaşan ilk Çinli tenisçi olarak tarihe geçmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Peng Shuai#Dünya#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı