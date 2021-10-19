Dünya günlerce onu konuşmuştu... Tahliye edildi!

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1993 yılında henüz 13 yaşında bir çocuk olan Eric Smith'in yaptıkları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.



ABD'nin New York eyaletinde okul dönüşü bisikletiyle giderken yalnız başına yürümekte olan 4 yaşındaki Derrick Robie'yi bir ormana çekip küçük çocuğu kafasına taşla vurarak öldüren Smith, annesine suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanıp mahkeme karşısına çıkmıştı.



Mahkeme 13 yaşındaki çocuğu ikinci derece cinayetten suçlu bulmuş, avukatının Smith'in akıl hastası olduğunu iddia etmesine rağmen 9 yıl hapis cezası vermişti.

ŞARTLI TAHLİYE

Yıllardır hapishanede olan ve şimdi 41 yaşında olan Smith, 5 Ekim'de 11. kez Şartlı Tahliye Kurulu huzuruna çıktı ve şartlı olarak tahliye edildi.

"YAŞADIĞIM ZORBALIKLARDAN DOLAYI YAPTIM" DEMİŞTİ

2014 yılında bir şartlı tahliye kurulunda konuşan Smith cinayetin sebebini açıklamış, ailesinin kötü muamelesi ve yıllarca süren zorbalıktan sonra öfkesini bunu hak etmeyen küçük bir çocuktan çıkardığını söylemişti.

AİLE SESSİZ KALMAYI SEÇTİ

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4 yaşında öldürülen Derrick'in ebeveynleri Smith'in serbest bırakılmasına daha önce her fırsatta karşı çıktılar ve şiddetli suçluların duruşmaları arasındaki sürenin mevcut iki yıldan beş yıla çıkarılmasını içeren şartlı tahliye reformları için çaba gösterdiler. Ancak son karardan sonra aile karar hakkında yorum yapmak istemediğini açıkladı.

Smith, yıllarca Catskills'deki orta güvenlikli Woodbourne Islah Tesisinde tutuldu. İşlediği cinayet onu tanınan en geç katiller arasına sokmuştu.



