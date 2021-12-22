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Dünya günlerce onu konuşmuştu... Afgan kadın pilot sessizliğini bozdu

#Taliban#Afganistan#ABD
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Afgan kadın pilot sessizliğini bozdu

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden sonra taşlanarak öldürüldüğü iddia edilen Afgan kadın pilot ABD basınına konuştu.

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ABD ve koalisyon askerlerinin ülkeden çekilmesi ile 20 yıl sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçiren Taliban kadınları hayatın her alanından silmek için yoğun çaba harcıyor.

Yeni kanunlar ile kadınların eğitim ve iş hayatındaki varlıklarını sınırlandıran Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası teslim olan Afgan güçlerinde görev yapan dört kadın pilottan biri olan Safia Ferozi ise bir süredir dünyanın gündeminde.

Başkentteki kaos sırasında bir çete tarafından taşlanarak öldürüldüğünü gösteren bir video ile gündeme gelen Ferozi iddialara son noktayı koydu. 

Söz konusu videodaki kişinin kendisi olmadığını belirten 31 yaşındaki kadın pilot ABD askeri haber kuruluşu Stars and Stripes'a açıklamalarda bulundu.

Dünya günlerce onu konuşmuştu... Afgan kadın pilot sessizliğini bozdu

Ferozi, 15 Ağustos'ta yani Taliban'ın kenti ele geçirdiği gün ABD güçleri tarafından ülkeden kaçırıldığını açıkladı.

Afgan hava kuvvetlerinde yüzbaşı olan 36 yaşındaki eşi Jawad Najafi ve 5 yaşındaki kızları Nargis'in bir Amerikan nakliye aracıyla Katar'a götürüldüğünü belirten kadın pilot, ABD askeri üssünde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Burada kaldığı sürede internet erişimi olmadığını belirten Ferozi söz konusu videodan sonradan haberdar olduğunun altını çizdi.

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'Afganistan'da olsaydım, eminim benim başıma da gelirdi' diyen iki çocuk annesi kadın pilot şu anda kocası ve kızlarıyla birlikte ABD'de yaşıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yakın tarihli bir raporuna göre, Afgan güvenlik güçlerinin 100'den fazla eski üyesi, affa rağmen Taliban tarafından idam edildi.

Söz konusu görüntülerde öldürülen kadının Farkhunda Malikzada olduğu ve videonun 2015'e ait olduğu ortaya çıktı.

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#Taliban#Afganistan#ABD

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