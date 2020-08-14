Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 21 milyon 31 bin 94'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 404 bin 847 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 224 bin 876), Hindistan (2 milyon 459 bin 613), Rusya (907 bin 758), Güney Afrika (572 bin 865), Peru (498 bin 555), Meksika (498 bin 380), Kolombiya (422 bin 519), Şili (380 bin 34), İspanya (379 bin 799), İran (336 bin 324), İngiltere (313 bin 798), Suudi Arabistan (294 bin 519), Pakistan (286 bin 674), Bangladeş (269 bin 115), Arjantin (268 bin 574) ve İtalya (252 bin 235).

Türkiye'de vaka sayısı 245 bin 635'e ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Almanya (222 bin 269), Fransa (209 bin 365), Irak (164 bin 227), Filipinler (147 bin 526), Endonezya (132 bin 816), Kanada (121 bin 28), Katar (114 bin 281) ve Kazakistan (101 bin 372)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 751 bin 815 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 13 milyon 830 bin 221 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 449 bin 46 aktif vaka bulunuyor.