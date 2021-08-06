Dünya genelinde yapılan Kovid-19 aşı sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 360 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 740 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 495 milyon 330 bin ile Hindistan, 348 milyon 970 bin ile ABD, 147 milyon 210 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 93 milyon 750 bin ile Almanya, 85 milyon 800 bin ile İngiltere, 75 milyon 870 bin ile Fransa, 75 milyon 267 bin ile Türkiye, 71 milyon 40 bin ile Endonezya, 70 milyon 590 bin ile İtalya, 69 milyon 820 bin ile Meksika, 64 milyon 610 bin ile Rusya ve 58 milyon 100 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 360 milyon dozu aştı.

TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 75 milyon 267 bin 419 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 527 bin 629 kişiye ilk doz, 28 milyon 338 bin 940 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 201 milyon 774 bini aştı, 4 milyon 281 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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