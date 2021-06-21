Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı: 2.66 milyar dozu geçti!

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 660 milyon dozu geçti.

Çin 1 milyar 30 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 317 milyon 970 bin ile ABD, 280 milyon 26 bin ile Hindistan, 86 milyon 960 bin ile Brezilya, 74 milyon 300 bin ile İngiltere, 66 milyon 450 bin ile Almanya, 48 milyon 210 bin ile Fransa, 46 milyon 20 bin ile İtalya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 146,21 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 141,74, Seyşeller’de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,99, Bahreyn'de 114,21, Şili'de 111,87, Moğolistan'da 110,07, İngiltere'de 109,45, İzlanda'da 104,08, 101,3 ile Uruguay ve 100,18 ile Katar oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 42 milyon 277 bin 525 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 49,88 oldu. 27 milyon 809 bin 728 kişiye ilk doz, 14 milyon 467 bin 797 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 179 milyon 319 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 883 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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