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HABERLERDünya Haberleri

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

#Koronavirüs#Dünya Geneli#Ölen Sayısı
Dünya genelinde Kovid-19dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 766 bin 299 ile ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 5 milyon 16 bin 880'e ulaştı. İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti.

Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.

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#Koronavirüs#Dünya Geneli#Ölen Sayısı

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