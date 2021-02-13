Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 400 bin 583’e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 494 bin 517 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 237 bin 601 ile Brezilya, 172 bin 557 ile Meksika, 155 bin 653 ile Hindistan, 116 bin 908 ile İngiltere, 93 bin 356 ile İtalya, 81 bin 448 ile Fransa, 79 bin 696 ile Rusya, 65 bin 361 ile Almanya, 64 bin 747 ile İspanya, 58 bin 883 ile İran, 57 bin 196 ile Kolombiya ve 50 bin 29 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de bugün itibarıyla 27 bin 377 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 108 milyon 942 bin 884’e ulaşırken, virüs bulaşan 80 milyon 964 bin 288 kişi iyileşti. Halen 25 milyon 427 bin 733 hastanın tedavisi sürüyor.