Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 88 milyon 528 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 907 bin 73 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 88 milyon 528 bin 10'a çıkarken, virüs saptanan 63 milyon 623 bin 473 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 132 bin 45 kişide Kovid-19 tespit edildi, 374 bin 124 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 414 bin 44), Brezilya (7 milyon 961 bin 673), Rusya (3 milyon 332 bin 142), İngiltere (2 milyon 889 bin 419), Fransa (2 milyon 727 bin 321), Türkiye (2 milyon 296 bin 102), İtalya (2 milyon 220 bin 361), İspanya (2 milyon 24 bin 904), Almanya (1 milyon 869 bin 306), Kolombiya (1 milyon 737 bin 347), Arjantin (1 milyon 690 bin 6), Meksika (1 milyon 493 bin 569), Polonya (1 milyon 356 bin 882), İran (1 milyon 268 bin 263), Güney Afrika (1 milyon 170 bin 590), Ukrayna (1 milyon 105 bin 169) ve Peru (1 milyon 26 bin 690)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (200 bin 498), Hindistan (150 bin 606), Meksika (131 bin 31), İngiltere (78 bin 508), İtalya (77 bin 291), Fransa (66 bin 841), Rusya (60 bin 457), İran (55 bin 933), İspanya (51 bin 675), Kolombiya (45 bin 67), Arjantin (44 bin 122), Almanya (39 bin 258), Peru (38 bin 49), Güney Afrika (31 bin 809), Polonya (30 bin 241), Endonezya (23 bin 520), Türkiye (22 bin 264), Belçika (19 bin 936), Ukrayna (19 bin 588), Şili (16 bin 913), Kanada (16 bin 3579), Romanya (16 bin 410), Ekvador (14 bin 158), Irak (12 bin 869), Çekya (12 bin 800), Hollanda (12 bin 84), Pakistan (10 bin 558) ve Macaristan (10 bin 325)."