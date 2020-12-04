Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 65 milyon 558 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 512 bin 223 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 65 milyon 558 bin 31'e çıkarken, virüs saptanan 45 milyon 394 bin 765 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 14 milyon 535 bin 196 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 282 bin 829 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 571 bin 780), Brezilya (6 milyon 487 bin 516), Rusya (2 milyon 375 bin 546), Fransa (2 milyon 257 bin 331), İspanya (1 milyon 693 bin 591), İngiltere (1 milyon 674 bin 134), İtalya (1 milyon 664 bin 829), Arjantin (1 milyon 447 bin 732), Kolombiya (1 milyon 343 bin 322), Meksika (1 milyon 144 bin 643), Almanya (1 milyon 128 bin 742), Polonya (1 milyon 28 bin 610), İran (1 milyon 3 bin 494), Peru (968 bin 846), Güney Afrika (800 bin 872), Ukrayna (787 bin 891), Türkiye (733 bin 261), Belçika (584 bin 857), Irak (558 bin 767), Endonezya (557 bin 877), Şili (555 bin 406), Hollanda (538 bin 50) ve Çekya (555 bin 406)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (175 bin 307), Hindistan (139 bin 227), Meksika (108 bin 173), İngiltere (60 bin 113), İtalya (58 bin 38), Fransa (54 bin 140), İran (49 bin 348), İspanya (46 bin 38), Rusya (41 bin 607), Arjantin (39 bin 305), Kolombiya (37 bin 305), Peru (36 bin 104), Güney Afrika (21 bin 803), Polonya (18 bin 828), Almanya (18 bin 260), Endonezya (17 bin 355), Belçika (17 bin 33), Şili (15 bin 519), Türkiye (14 bin 316), Ekvador (13 bin 612), Ukrayna (12 bin 195), Kanada (12 bin 407), Irak (12 bin 361) ve Romanya (11 bin 876)."