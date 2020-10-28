Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 252 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 171 bin 479 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 44 milyon 252 bin 677’ye çıkarken, virüs saptanan 32 milyon 447 bin 505 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 633 bin 693 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 38 bin 30 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 232 bin 84 kişi hayatını kaybetti.

ABD'NİN YANI SIRA VAKA SAYILARI 300 BİNİ GEÇEN ÜLKELER ŞÖYLE:

"Hindistan (7 milyon 990 bin 322), Brezilya (5 milyon 440 bin 903), Rusya (1 milyon 547 bin 774), Fransa (1 milyon 198 bin 695), İspanya (1 milyon 174 bin 916), Arjantin (1 milyon 116 bin 609), Kolombiya (1 milyon 33 bin 218), İngiltere (917 bin 575), Meksika (895 bin 326), Peru (892 bin 497), Güney Afrika (717 bin 851), İran (581 bin 824), İtalya (564 bin 778), Şili (504 bin 525), Almanya (463 bin 419), Irak (459 bin 908), Bangladeş (401 bin 586), Endonezya (396 bin 454), Filipinler (373 bin 144), Türkiye (366 bin 208), Ukrayna (355 bin 601), Belçika (347 bin 289), Suudi Arabistan (345 bin 631), Pakistan (330 bin 200), Hollanda (311 bin 889) ve İsrail (311 bin 724). "

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (157 bin 981), Hindistan (120 bin 54), Meksika (89 bin 171), İngiltere (45 bin 365), İtalya (37 bin 700), Fransa (35 bin 541), İspanya (35 bin 298), Peru (34 bin 257), İran (33 bin 299), Kolombiya (30 bin 565), Arjantin (29 bin 730), Rusya (26 bin 589), Güney Afrika (19 bin 53), Şili (14 bin 26), Endonezya (13 bin 512), Ekvador (12 bin 588), Belçika (11 bin 38), Irak (10 bin 724), Almanya (10 bin 263) ve Kanada (10 bin 1) ."