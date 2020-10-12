Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 81 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 754 bin 464'e çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 361 bin 239 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 8 milyon 311 bin 725 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 991 bin 998 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 695 kişi hayatını kaybetti.

ABD'NİN YANI SIRA VAKA SAYILARI 300 BİNİ GEÇEN ÜLKELER ŞÖYLE:

"Hindistan (7 milyon 120 bin 538), Brezilya (5 milyon 94 bin 979), Rusya (1 milyon 298 bin 718), Kolombiya (911 bin 316), Arjantin (894 bin 206), İspanya (890 bin 367), Peru (849 bin 371), Meksika (817 bin 503), Fransa (734 bin 974), Güney Afrika (692 bin 471), İngiltere (603 bin 716), İran (500 bin 75), Şili (481 bin 371), Irak (402 bin 330), Bangladeş (378 bin 266), İtalya (354 bin 950), Filipinler (339 bin 341), Suudi Arabistan (339 bin 267), Türkiye (335 bin 533), Endonezya (333 bin 449), Almanya (326 bin 291) ve Pakistan (319 bin 317)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (150 bin 506), Hindistan (109 bin 184), Meksika (83 bin 781), İngiltere (42 bin 825), İtalya (36 bin 166), Peru (33 bin 305), İspanya (32 bin 929), Fransa (32 bin 683), İran (28 bin 544), Kolombiya (27 bin 834), Arjantin (23 bin 868), Rusya (22 bin 597), Güney Afrika (17 bin 780), Şili (13 bin 318), Ekvador (12 bin 191), Endonezya (11 bin 844) ve Belçika (10 bin 191)."