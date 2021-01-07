Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 88 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 88 milyon 3 bin 446’ya yükseldi.

ABD, 21 milyon 901 bin 871 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 405 bin 97 ile Hindistan, 7 milyon 886 bin 67 ile Brezilya, 3 milyon 332 bin 142 ile Rusya, 2 milyon 889 bin 419 ile İngiltere, 2 milyon 705 bin 618 ile Fransa, 2 milyon 296 bin 102 ile Türkiye, 2 milyon 220 bin 361 ile İtalya, 1 milyon 982 bin 544 ile İspanya, 1 milyon 860 bin 019 ile Almanya, 1 milyon 719 bin 771 ile Kolombiya, 1 milyon 676 bin 171 ile Arjantin, 1 milyon 479 bin 835 ile Meksika, 1 milyon 356 bin 882 ile Polonya, 1 milyon 268 bin 263 ile İran, 1 milyon 149 bin 591 ile Güney Afrika, 1 milyon 99 bin 493 ile Ukrayna ve 1 milyon 24 bin 432 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 898 bin 609 kişi yaşamını yitirdi, 63 milyon 341 bin 893 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.