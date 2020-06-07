MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyonu geçti
GeriDünya Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyonu geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyonu geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyonu geçti
Abone Olgoogle-news

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 665’e yükselirken; virüs tespit edilen kişi sayısı ise 7 milyonu geçti.

Worldometers verilen göre, dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı toplamda 7 milyon 4 bin 814’e ulaştı. Dünya genelinde 402 bin 665 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybederken; toplamda 3 milyon 426 bin 149 kişinin ise hastalığı yenerek iyileştiği belirtildi. Verilere göre dünya genelinde 3 milyon 176 bin aktif vaka bulunuyor ve bunlardan 53 bin 662’sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle