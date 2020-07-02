Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 519 bin 95’e yükseldi

Koronavirüs salgınıyla ilgili son rakamlar açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 519 bin 95’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 811bin 205’e yükseldi.

Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 33 bin 513’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 453 bin 369 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 60 bin 713’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 536 olurken, vaka sayısı ise 654 bin 405’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 760 olurken, 34 bin 788 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 196 bin 324’e çıkarken; 9 bin 61 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 906’ya yükselirken, hasta sayısı 313 bin 483 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 958’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 958’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 230 bin 211’e çıktığı açıklandı.