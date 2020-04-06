Kovid-19 gÃ¶rÃ¼len Ã¼lke ve bÃ¶lgelerdeki yeni vakalara iliÅŸkin verilerin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde toplam vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 302 bin 421'e ulaÅŸtÄ±.En Ã§ok vaka gÃ¶rÃ¼len Ã¼lke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla Ä°spanya, 132 bin 547 vakayla Ä°talya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.SalgÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã‡in'de ise 81 bin 708 vaka kayda geÃ§ti.



Vaka sayÄ±larÄ± 10 bini aÅŸan Ã¼lkeler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vaka sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 1 milyon 300 bini aÅŸtÄ±.Kovid-19 gÃ¶rÃ¼len Ã¼lke ve bÃ¶lgelerdeki yeni vakalara iliÅŸkin verilerin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde toplam vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 302 bin 421'e ulaÅŸtÄ±.En Ã§ok vaka gÃ¶rÃ¼len Ã¼lke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla Ä°spanya, 132 bin 547 vakayla Ä°talya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.SalgÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã‡in'de ise 81 bin 708 vaka kayda geÃ§ti.Vaka sayÄ±larÄ± 10 bini aÅŸan Ã¼lkeler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:Â Â Â Â Â Â Â Â



Fransa (92 bin 839 ), Ä°ran (60 bin 500), Ä°ngiltere (51 bin 608), TÃ¼rkiye (27 bin 69), Ä°sviÃ§re (21 bin 652), BelÃ§ika (20 bin 814), Hollanda (18 bin 803), Kanada (15 bin 853), Avusturya (12 bin 267), Portekiz (11 bin 730), Brezilya (11 bin 516) ve GÃ¼ney Kore (10 bin 284).Ã‡in'in Hubey eyaletine baÄŸlÄ± Vuhan kentinde aralÄ±k 2019'da ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19 salgÄ±nÄ±, 200'e yakÄ±n Ã¼lke ve bÃ¶lgeye yayÄ±larak pandemiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.SalgÄ±n nedeniyle dÃ¼nya genelinde 71 bin 958 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â