Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı hızla 27 milyona yaklaşıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 26 milyon 475 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 873 bin 285 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 26 milyon 475 bin 568’e çıkarken, virüs saptanan 18 milyon 665 bin 737 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 936 bin 546 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 335 bin 244 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 191 bin 58 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 250 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (4 milyon 46 bin 150), Hindistan (3 milyon 936 bin 747), Rusya (1 milyon 9 bin 995), Peru (670 bin 145), Kolombiya (641 bin 574), Güney Afrika (633 bin 15), Meksika (616 bin 894), İspanya (488 bin 513), Arjantin (451 bin 198), Şili (414 bin 501), İran (380 bin 746), İngiltere (340 bin 411), Bangladeş (319 bin 686), Suudi Arabistan (318 bin 319), Fransa (300 bin 181), Pakistan (297 bin 512), Türkiye (274 bin 943) ve İtalya (272 bin 912)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (124 bin 729), Hindistan (68 bin 569), Meksika (66 bin 329), İngiltere (41 bin 527), İtalya (35 bin 507), Fransa (30 bin 706), Peru (29 bin 405), İspanya (29 bin 234), İran (21 bin 926), Kolombiya (20 bin 618), Rusya (17 bin 528), Güney Afrika (14 bin 563) ve Şili (11 bin 422)."