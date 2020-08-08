Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 548 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 724 bin 149 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 19 milyon 548 bin 146’ya çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 549 bin 198 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 274 bin 799 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 95 bin 524 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 164 bin 94 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 967 bin 64), Hindistan (2 milyon 89 bin 773), Rusya (877 bin 135), Güney Afrika (545 bin 476), Meksika (469 bin 407), Peru (463 bin 875), Şili (368 bin 825), Kolombiya (367 bin 196), İspanya (361 bin 442), İran (322 bin 567), İngiltere (309 bin 5), Suudi Arabistan (285 bin 793), Pakistan (283 bin 487), Bangladeş (252 bin 502), İtalya (249 bin 756), Türkiye (238 bin 450), Arjantin (235 bin 677), Almanya (216 bin 315), Fransa (197 bin 921), Irak (144 bin 64), Filipinler (122 bin 754), Endonezya (121 bin 226), Kanada (118 bin 985) ve Katar (112 bin 383).”

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (99 bin 702), Meksika (51 bin 311), İngiltere (46 bin 511), Hindistan (42 bin 602), İtalya (35 bin 190), Fransa (30 bin 324), İspanya (28 bin 503), Peru (20 bin 649), İran (18 bin 132), Rusya (14 bin 725), Kolombiya (12 bin 250), Şili (9 bin 958), Güney Afrika (9 bin 909), Belçika (9 bin 866), Almanya (9 bin 254), Kanada (8 bin 970), Hollanda (6 bin 154), Pakistan (6 bin 68), Ekvador (5 bin 897), Türkiye (5 bin 813), İsveç (5 bin 763), Endonezya (5 bin 593) ve Irak (5 bin 236).”