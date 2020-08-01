Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 771 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 638 bin 287 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 17 milyon 771 bin 634’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 168 bin 411 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 919 bin 945 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 756 bin 59 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 156 bin 752 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 666 bin 298), Hindistan (1 milyon 701 bin 307), Rusya (839 bin 981), Güney Afrika (493 bin 183), Meksika (424 bin 637), Peru (414 bin 735), Şili (355 bin 667), İspanya (335 bin 602), İran (304 bin 204), İngiltere (303 bin 181), Kolombiya (295 bin 508), Pakistan (278 bin 305), Suudi Arabistan (275 bin 905), İtalya (247 bin 537), Bangladeş (237 bin 661), Türkiye (230 bin 873), Almanya (210 bin 665), Arjantin (191 bin 302), Fransa (187 bin 919), Irak (124 bin 609), Kanada (116 bin 312), Katar (110 bin 695) ve Endonezya (108 bin 376)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler de şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (92 bin 568), Meksika (46 bin 688), İngiltere (46 bin 119), Hindistan (36 bin 583), İtalya (35 bin 141), Fransa (30 bin 265), İspanya (28 bin 445), Peru (19 bin 217), İran (16 bin 766), Rusya (13 bin 963), Kolombiya (10 bin 105), Belçika (9 bin 841), Şili (9 bin 457), Almanya (9 bin 224), Kanada (8 bin 935), Güney Afrika (8 bin 5), Hollanda (6 bin 147), Pakistan (5 bin 951), İsveç (5 bin 743), Ekvador (5 bin 702) ,Türkiye (5 bin 691) ve Endonezya (5 bin 131)."