Dünya genelinde Corona Virüs bilançosu: Ölü sayısı 134 bin 669

Dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 812’ye yükselirken; vaka sayısı da 180 bin 659’a çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 777’YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 777’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 76 bin 389’a çıktığını açıkladı.

ABD’DE VAKA SAYISI 644 BİN 348

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 644 bin 348 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 554 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 258 bin 879 test yapıldığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa’da da Corona Virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 165 bin 155 olurken, 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 134 bin 573’e çıkarken; 3 bin 804 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 147 bin 863 kişide virüs tespit edildiği ve 17 bin 167 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 868’e yükselirken, hasta sayısı 98 bin 476 oldu.