Dünya genelinde Corona Virüs bilançosu: Can kaybı 324 bin 970’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 778’e yükselirken; vaka sayısı da 278 bin 803’e çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide Corona Virüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 299 bin 941 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 837’ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da Corona Virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 226 bin 699 olurken, 32 bin 169 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 177 bin 827’ye çıkarken; 8 bin 193 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 180 bin 809 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 341’e yükselirken, hasta sayısı 248 bin 818 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 119’A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 119’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 124 bin 603’e çıktığını açıkladı.