Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

Çin, 1 milyar 310 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 352 milyon 890 bin ile Hindistan, 330 milyon 600 bin ile ABD, 105 milyon 300 bin ile Brezilya, 78 milyon 890 bin ile İngiltere, 77 milyon 330 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 53 milyon 600 bin ile İtalya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 157,06 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 154,63, Seyşeller’de 140,92, San Marino'da 131,58, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 126,19, İsrail'de 124,05, Şili'de 119,99, Uruguay'da 116,90, Moğolistan'da 116,75, İngiltere'de 116,21, Katar'da 112,78 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 53 milyon 399 bin 82 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 63,11 oldu. 36 milyon 146 bin 425 kişiye ilk doz, 15 milyon 806 bin 674 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 184 milyon 666 bini aştı, 3 milyon 995 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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