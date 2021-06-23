Dünya genelinde 2 milyar 750 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 750 milyon dozu aştı.

Çin 1 milyar 70 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 319 milyon 220 bin ile ABD, 294 milyon 639 bin ile Hindistan, 90 milyon 80 bin ile Brezilya, 74 milyon 640 bin ile İngiltere, 68 milyon 170 bin ile Almanya, 48 milyon 990 bin ile Fransa, 47 milyon 170 bin ile İtalya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 146,73 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 11 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 143,01, Seyşeller’de 140, San Marino'da 130,76, İsrail'de 123,15, Bahreyn'de 115,67, Şili'de 112,19, Moğolistan'da 110,83, İngiltere'de 109,95, İzlanda'da 104,57, 104,14 ile Uruguay ve 100,97 ile Katar oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 44 milyon 456 bin 262 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 52,27 oldu. 29 milyon 813 bin 645 kişiye ilk doz, 14 milyon 642 bin 617 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 180 milyonu aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 900 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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