Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 621 milyon dozu aştı.

Çin 1 milyar 10 milyon 489 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 317 milyon 177 bin ile ABD, 276 milyon 693 bin ile Hindistan, 86 milyon 475 bin ile Brezilya, 73 milyon 766 bin ile İngiltere, 65 milyon 740 bin ile Almanya, 47 milyon 714 bin ile Fransa, 45 milyon 579 bin ile İtalya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 145,89 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 140,8, Seyşeller’de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,94, Bahreyn'de 113,57, Moğolistan'da 109,8, Şili'de 109,15, İngiltere'de 108,66 ve İzlanda'da 104,08 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 41 milyon 243 bin 45 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 48,84 oldu. 26 milyon 868 bin 174 kişiye ilk doz, 14 milyon 374 bin 871 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 179 milyon 28 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 877 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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