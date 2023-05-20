Dünya gazeteleri muhalefeti mercek altına aldı: Kalpler, yumuşak söylemler yok, Batı Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?

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İkinci tur seçimler için gün sayan Türkiye günlerdir dünya gazetelerinin manşetlerini süslüyor. İngiliz yayın organı BBC bugün neden Türkiye seçimlerinin bu kadar önemli olduğunu okuyucuları ile paylaşırken dış basındaki diğer haberlerde Kılıçdaroğlu'nun 'mülteci' çıkışı ve muhalefet analizleri dikkat çekti.



BBC: SONUÇLAR DÜNYA ÇAPINDA DALGALAR YARATACAK



"Türk seçmeni bir hafta sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğinde, sonuçlar dünya çapında dalgalar yaratacak." ifadesini kullanan BBC, Erdoğan'ın ilk turu rakibinin tersine çevirmesi zor bir liderlikle tamamladığını vurguladı ve AB'nin eski dış politika şefi Barones Ashton'un sözlerine yer verdi.



Türkiye'de yaşananların küresel etkisi olduğuna dikkat çeken Ashton,"Ukrayna işgalinden bu yana Türkiye, değerli bir diplomatik aracı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Savaşan ülkeler arasındaki görüşmeleri kolaylaştırdı ancak gerçek atılımı tahıl anlaşması ile yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi'ye kadar herkesle iletişim kanallarını açık tutuyor" ifadelerini kullandı.

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