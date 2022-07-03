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Dünya firari kripto kraliçeyi konuşuyor

#Kripto Para#FBI#ABD
Dünya firari kripto kraliçeyi konuşuyor

Yeni bir kripto para geliştirdiğini söyleyerek dört yıl boyunca 4 milyar dolar para toplayan ‘Kripto Kraliçe’ lakaplı Ruja Ignatova, FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesine girdi.

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ABD istihbarat örgütü FBI’ın en çok arananlar listesine aldığı ‘Kripto Kraliçesi’ lakaplı Ruja Ignatova, yeniden dünyanın konuştuğu isimlerden biri oldu.

BAŞINA ÖDÜL KONDU

2017 yılında erkek arkadaşının ABD istihbaratı ile işbirliği yaptığını anladıktan sonra Atina’ya kaçan Bulgar asıllı Ruja Ignatova o gün bugündür aranıyor. Son olarak Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) en çok arananlar listesine aldığı Ignatova’nın başına 100 bin dolar (1.7 milyon TL) ödül konduğunu açıkladı.

BÜYÜK VURGUN

Oxford Üniversitesi’nde eğitim görmüş olan Bulgar asıllı Ignatova, ‘Bitcoin katili’ kripto para geliştirdiğini iddia ederek 4 milyar dolar toplayıp rakip Bitcoin’e yatırım yaptı. Aslında Ignatova, bir kripto para yaratmamış, saadet zinciri oluşturmuştu. Ignatova ve işbirlikçileri o kadar çok para toplamayı başarmıştı ki, nakit Bulgaristan, Hong Kong, Dubai ve Güney Kore gibi ülkelerde gizlenmiş, bir kısmı ise Abu Dabi’deki at yarışlarına yönlendirilmişti.

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#Kripto Para#FBI#ABD

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