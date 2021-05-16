Dünya Filistinlilerin büyük felaketini andı

Filistinliler 15 Mayıs’ı ‘Nekbe’ yani ‘büyük felaket’ olarak anıyor. Batı Şeria’dan Gazze’ye, Avustralya’dan ABD’ye kadar dün birçok ülkede Filistinlilere destek gösterileri yapıldı. Bu gösterilere o ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları da büyük katılım gösterdi. İsrail güçleri Nekbe’de Filistinlilere ait 675 köy ve kasabayı yok etti ve binlerce Filistinlinin ölümüne yol açtı.

Birçok tarihi Filistin şehri de Yahudileştirildi. Filistinlilerin nüfusunun yüzde 67’sine tekabül eden 957 bin kişi mülteci durumuna düştü. O zamandan bu yana Filistinli mülteci nüfusu dünya genelinde 6 milyonu geçti. Bunların yaklaşık 5.3 milyonu Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı’na kayıtlı durumda.

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