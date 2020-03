Dünya eve kapandı

İTALYA:

Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek için askerler şehir merkezlerinde görev yapıyor. Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart’ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuştu. Bu arada ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı dün 793 kişi daha arttı ve toplam 4825’e yükseldi.

ÇİN:

Pekin yönetimi hastalığın merkez üssü olan Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ocak ayı sonundan itibaren çok sıkı sokağa çıkma yasağı uyguladı. Hastalar, katı şekilde toplumdan tecrit edildi. 11 milyonluk kente giriş çıkışlar kapatılırken, insanlar denetimli olarak mahallerine gelen seyyar satıcılardan ihtiyaçlarını karşıladı. Vuhan’da birkaç gündür yerel yeni vaka görülmüyor. Bu nedenle aktif vakanın olmadığı bölgelerde artık saat 09.00 ile 18.00 arasında marketlerin açılmasını izin veriliyor. Ancak her haneden bir kişi dışarı çıkıp en fazla iki saat dışarıda kalabiliyor. Çin’de çalışanların büyük oranda iş başı yaptığı da gelen haberler arasında.

FRANSA:

Ülkede güvenlik güçleri, evden çalışamayacak durumdakiler ve temel mesleklerde çalışanların, evi için alışveriş yapanların, sağlık kurumlarına gitmek isteyenlerin, aile bireyleri konusunda acil bir durumu olanların, dışarıda spor yapmak isteyen kişilerin ve evcil hayvanlarını gezdirmek isteyen kişilerin evlerinden ayrılmasına izin veriyor. Fransızlar evlerinden her ayrıldıklarında, evden çıkış gerekçelerini bildirdikleri bir form doldurmak zorunda. Nice kentinde saat 20.00’den itibaren sokağa çıkmak yasaklandı.

ABD:

California, New York, Illionois eyaletlerini ülkede sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ABD nüfusunun neredeyse 5’te 1’i sınırlı bir şekilde sokağa çıkıyor. 19.5 milyonluk New York’ta eczane ve marketler dışında iş yerleri kapatıldı. New York’ta markete ve hastaneye gitmeye, evcil hayvanların gezdirilmesine ve açık alanda spor yapılmasına izin veriliyor. California daha sert bir tutuma sahip. Eyalet yönetimi, gerekçesiz bir şekilde sokağa çıkan kişilerin polis tarafından gözaltına alınacağını açıkladı. Diğer eyaletlerden de kısıtlayıcı kararlar gelmesi bekleniyor.

İSPANYA:

Fransa’nın benzeri bir sokağa çıkma sınırlaması uygulayan ülkede açık alanda spor yapılmasına izin verilmiyor. Güvenlik güçlerinin bu hafta sokağa çıkma sınırlaması konusunda daha sıkı kontroller alması bekleniyor. İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, olağanüstü hali ihlalden dolayı son 6 günde ülke genelinde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.

ALMANYA:

Hükümetin kısa süre içinde ülke çapında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması muhtemel... Hükümet önceki gün yaptığı açıklamada halkın cumartesi günündeki davranışına göre pazar günü sokağa çıkış kısıtlaması kararı alınmasının muhtemel olduğunu açıklamıştı. Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde sokağa çıkma sınırlandırıldı. Baden Württemberg eyaletinde dışarıda 3 kişiden fazla topluca dolaşmalara yasak getirildi. Almanya’da en fazla vaka bulunan ilk üç eyalet, 2.748 vaka ile Baden Württemberg, 2.282 vaka ile Bavyera ve 981 vaka ile Aşağı Saksonya...

BELÇİKA:

Vaka sayısının 2 bin 257’ye çıktığı Belçika, sınırlarını zaruri olmayan seyahatlere kapatırken, halkın sokağa çıkışlarını denetlemek amacıyla 10 bin polis görevlendirildi. Salgına karşı mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı ülkede polisin özellikle deniz kenarına gitmeye çalışanları engellemeyi hedeflediği bildirildi.

AVUSTURYA:

Avusturya’daki Halk Partisi’nden (ÖVP) bir milletvekilinde COVID-19 tespit edilmesiyle virüs parlamentoya da sıçradı. Ülkedeki sokağa çıkma kısıtlaması 13 Nisan’a kadar uzatıldı.