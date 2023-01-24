Dünya Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor... İsveç'ten acı itiraf: İzin yok!

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullandı;

'Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey.'

Erdoğan'ın sözleri uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.

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BCC bu gelişmeyi 'Erdoğan, İsveç'e NATO'dan destek beklememesini söyledi' başlığı ile duyururken İngiliz Guardian gazetesi haberinde şu ifadelere yer verdi;

İki ülke arasındaki gerilim, hafta sonu Stockholm'de düzenlenen bir protestoda Kuran'ın yakılmasının ardından daha da alevlendi.'

The Wall Street Journal haberinde 'Erdoğan, Kur'an yakma nedeniyle İsveç'in NATO'ya girişini engellemekle tehdit etti' denildi.

Al Jazeera 'Erdoğan'dan uyarı' başlığını tercih etti ve 'Türkiye cumhurbaşkanı, İsveç'in askeri ittifaka katılma hedefinde Ankara'nın desteğini beklememesi gerektiğini söyledi' dedi.

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor...

YUNAN GAZETEDEN SKANDAL İFADELER

Yunan In.gr Türkiye'nin tutumunu skandal bir sözlerle okurlarına servis etti. Gazete 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu komediye dönüşmek üzere' yorumunda bulundu.

Haberde 'Ankara, neredeyse tüm Batı başkentlerine açıkça şantaj yapıyor ve Washington'un hedef ve özlemlerini pervasızca görmezden geliyor' ifadelerine yer verildi.

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ABD merkezli Fox News bu gelişmeyi 'Stockholm protestosunda Kuran'ın yakılmasının ardından Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacak' sözleri ile okurlarına sundu.

ABC News ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından Ankara'nın NATO'ya katılma desteğini beklememesi gerektiğini söyledi' ifadesine yer verdi.

Gözden Kaçmasın Provokasyonun mimarı Rasmus Paludan'dan skandal açıklama Haberi görüntüle

İSVEÇ BASINI: ERDOĞAN HAYIR DEDİ

İsveç basını yaşanan olaylar sonrası NATO kapısının kapandığını yazdı.

İsveç merkezli Aftonbladet 'Erdoğan hayır dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Rasmus Paludan'ın Türkiye'de büyük bir öfkeye yol açtığının altı çizildi ve şu ifadeye yer verildi;

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'Kısa bir süre önce Erdoğan, protestolar nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğini açıkladı.'

Bir Başka İsveç gazetesi Svenska Dagbladet 'İsveç'in NATO başvurusuna destek yok' başlığı ile çıktı. Gazete 'Kuran yakmak NATO şansını mı öldürdü?' başlıklı bir de analiz yayınladı.

Dagens Nyheter 'Erdoğan, İsveç'in bu hafta sonu Stockholm'deki ülkenin büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılmasından sonra Türkiye'den NATO uygulamasına destek beklememesi gerektiğini söyledi' dedi.

Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralanmıştı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe vermişti.

'BAŞBAKAN 2 CİDDİ DARBE ALDI'

Sydsvenskan, İsveç Başbakanı Kristersson'un NATO sürecinde Åkesson ve Erdoğan arasında sıkıştığını yazdı.

Haberde 'Başbakan Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği peşinde Pazartesi akşamı iki ciddi darbe almak zorunda kaldı' denildi.