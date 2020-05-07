Dünya eğitimde normalleşmeye başladı

Okullarını açan ilk ülkelerden biri Danimarka oldu. Danimarka Aarhus Üniversitesi’nde eğitim yönetimi ve politikaları alanında çalışan, oğlu da okula giden Doç. Dr. Sedat Gümüş süreci şöyle anlattı: “Mart ayının ortasında koronavirüs yayılınca okullar tatil edildi. 30 Mart’tan itibaren ise vaka sayısı düşüşe geçti. 6 Nisan’da Başbakan 15 Nisan itibarıyla kreşlerin ve okulların 5’inci sınıfa kadar olan sınıfların (bizdeki 1-6 sınıflara denk geliyor) açılacağını duyurdu. Ancak, tam olarak hangi gün açılacağının inisiyatifini okullara bıraktılar. Hükümetin yayınladığı kılavuzdaki şartlara tam olarak uyduktan sonra açılmasını istediler okulların. İlk gün okulların yarıya yakını açıldı. Sonrasında da yavaş yavaş o yaş grupları için olan tüm okullar açıldı.

SINIFLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Uygulamalar tespit edilen eksiklere göre revize ediliyor zamanla. Alınan önlemler şöyle:

Tüm sınıflar ikiye bölünecek. Sınıfın yarısı sınıfta ders görürken diğer yarısı dışarıda, spor salonunda vs. olacak. Havalar iyi olduğu sürece benim oğlumun sınıfında bir grup sürekli dışarıda bir grup içerideydi. Sınıf içinde öğrenciler arasından 1.5 metre civarı bir uzaklık olacak. Ayrıca, öğrenciler sabah sınıfa girmeden ve dışarı çıkıp döndüklerinde el yıkayacaklar. Öğrencilere sosyal mesafeyi korumaları öğretilecek. Okullarda temizlik arttırılacak, kapı kolları yerler, masalar vs günde birkaç kez silinecek. Okullara ek temizlik malzemesi bütçesi verildiği açıklandı. Ders saatleri azaltıldı.

VELİLERDEN İTİRAZ

Facebook’ta 40 bin üyeli ‘Benim çocuğum deney tavşanı değil’ adlı bir grup kuruldu. Bazı veliler çocuklarını göndermek istemediler. Ancak şu ana kadar rakamlar okul açılması sonrasında bir kötüye gidiş olmadığını gösteriyor. Gözlemim belirlenen yaş grubundaki çocukların çok büyük oranda okula başladıkları yönünde.



DÜNYADAN ÖRNEKLER

ÇİN: Çin’de okullarda eğitim geçtiğimiz aydan beri sürüyor.

HONG KONG: Sınavlar spor salonlarında birbirinden uzak mesafede maske ve dezenfektanlarla gerçekleşti.

VİETNAM: Maske takan öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak derslerine başladı. Öğretmenler derse başlamadan önce öğrencilerin ateşini ölçüyor.

TAYLAND: Molilokayaram Okulu’nda sosyal mesafe kuralını gözeterek derslere başlayan öğrencilerin giydiği maske ve koruma aparatları dikkat çekiyor.

İSRAİL: Ortaokul öğrencileri maske ve eldivenlerle sınıflarını dezenfekte ettikten sonra derslere başlıyor. İlkokul öğrencileri ise sınıf öğretmenlerinin kontrolünde okullarına maskeleri takılı şekilde giriş yapıyorlar.

FİLİSTİN: Gazzeli lise öğrencileri sınav giriş belgelerini maskeli ve eldivenli görevlilerin elinden alıyorlar.

ALMANYA: Öğretmenler öğrencilerini sürekli olarak hijyen konusunda bilgilendiriyor. Düsseldorf’ta bir lise öğrencisi okulların açılmasını Düseldorf Parlamento binası önünde pankart açıp oturma eylemi yaparak protesto etti.

NORVEÇ: Öğrenciler okullarına uzun kuyruklar oluşturarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak giriş yapıyorlar.

İZLANDA: Sınıflardaki öğrenci sayısı azaltıldı. Maske kullanmayan öğretmen ve öğrenciler sınıfta sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarını birbirinden ayırıp ders işliyorlar.

DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

◊ Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve başarılı öğrencilere eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka’ya başvurular 22 Haziran’a kadar uzatıldı. Dürüşşafaka sınavları 28 Haziran’da 24 ilde yapılacak. Sınavda başarılı olanlar ortaokuldan üniversiteye kadar hiçbir ücret ödemeden kolejde eğitim görecek. Detaylı bilgileri Darüşşafaka’nın internet sitesinde yer alan sınav için başvuru şartları şöyle:

- T.C. vatandaşı olması.

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması.

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması.

- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması.

LGS KILAVUZU GÜNCELLENDİ

◊ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3 Nisan’da yayınladığı ‘Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu güncelledi. Sınav tarihi 20 Haziran Cumartesi günü olarak değiştirildi. Kılavuza göre bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Yapılan önemli değişikliklerden biri de sınav giriş belgelerine ilişkin. Belgeler okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Bu yıl öğrencilerin nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçilik, yurtdışından dönüş, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerle farklı ilde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için velileri 15 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek. Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az yedi gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden ilan edilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz’da https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

(◊ Eğitim Servisi)