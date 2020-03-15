Koronavirüs dünyayı durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla, Schengen Bölgesi’ndeki 26 Avrupa ülkesinden Atlantik’in öteki yakasına uçuşlar durdu. Uçuş yasağı pazartesi gece yarısı İngiltere ve İrlanda’yı da kapsayacak şekilde genişliyor. Çok sayıda Avrupa Birliği üyesi, ülke sınırlarını tamamen ya da kısmen kapatmaya başladı. Vaka sayısındaki ciddi artış ve ölüm sayısındaki hızlı yükselme nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’yı salgının yeni merkezi ilan ederken ülkelerin aldığı radikal önlemlerle günlük yaşam tamamen farklı bir formata geçti. Küresel bir hal alan salgın, 124 ülkede 150 binden fazla insanı etkilemiş durumda. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 bin eşiğini geride bıraktı.

İSPANYA OHAL İLAN ETTİ



Virüsün çıkış noktası olan Çin dışarıda tutulduğunda, vaka ve ölüm sayısının en fazla olduğu yer Avrupa kıtası. Vakaların ve ölümlerin henüz tepe noktasına ulaşmadığına yönelik değerlendirmeler ise Avrupa’nın belli bir süre daha merkez üssü olmayı sürdüreceğine işaret ediyor. Virüsün yayılma hızını düşürmek için Avrupa hükümetleri insanları mümkün olduğu kadar evlerinde kalmaya teşvik edici önlemler almayı sürdürüyor. Eğitim durma noktasına gelirken sportif ve kültürel aktivitelere nokta konulmuş durumda. Müzeler, turistik merkezler kapılarına kilit vurdu. Fransa, İtalya, Belçika ve Yunanistan’da kafe, bar, restoranlar kapatıldı. Eczaneler ve süpermarketler dışındaki mağazaların işleyişine kısıtlama getirildi. İspanya’da ise salgınla mücadele kapsamında 15 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. 47 milyon İspanyolun işe gitmek ya da zorunlu alışveriş dışında evden çıkmaları yasaklandı.

SINIRLAR KAPATILIYOR

Salgın özellikle Schengen Bölgesi’nin iç sınırlarını vurmaya başladı. En erken adım atanlardan biri Avusturya. İtalya sınırında kontrol başlatan bu ülkeye yabancılar, ancak en fazla dört gün önce yapılmış, virüs bulaşmadığını belirten bir test sonucu göstererek girebiliyor. İtalya’nın komşularından Slovenya da kontrolleri artırdı. Schengen Bölgesi’nde bulunan İsviçre kontrolleri sıkılaştırdı ve İtalya’dan girişlere sınırlama getirdi. Danimarka, Slovakya ve Polonya sınırlarını kapatma kararı aldı. Norveç de pazartesiden itibaren tüm liman ve havalimanlarını kapatacağını açıkladı.

RUSYA’DAN KİLİT



Rusya, Norveç ve Polonya sınırlarını kapattı, Avrupa’ya uçuşları kısıtlama niyetinde. Fransa da dış sınırlardaki kontrollerin üst seviyeye yükseltilmesi ve gerekmesi halinde iç sınırlarda da kontrollerin artmasından yana. Salgının yoğun olduğu ülkelerden gelenlere 14 gün kendilerini izole etmelerini öneren Almanya ise sınırların tamamen kapatılmasına karşı çıkan ülkeler arasında. Sağlık nedeniyle iç sınırlarda kontrol ya da kısıtlamaların devreye sokulması AB açısından bir ilk niteliğinde. Daha önce Fransa terör saldırıları gerekçesiyle; Almanya, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Norveç de göç akını nedeniyle benzer yönde adım atmıştı.

ÇARE ARAYIŞI SÜRÜYOR

Koronavirüsün etkisiz hale getirilmesini sağlama amaçlı bilimsel çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Belçika’daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) virüse karşı etkili bir ilacın geliştirilmesinde önemli aşama kaydettiklerini açıkladı. VIB’den Prof. Dr. Xavier Saelens laboratuvar ortamında virüsü etkisiz hale getirmeyi başardıklarını duyurdu. Testler sonucu bulunan antikorun hemen koruma sağladığı belirtilirken insanlarda kullanılması için daha atılması gereken adımlar olduğunun altı çizildi.