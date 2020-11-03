Dünya dikkat kesildi... Neredeyse 100 milyon oldu!

Erken oy kullanan seçmenlerin istatistiklerinin yayınladığı 'US Elections Project' sitesine göre; 99 milyonu aşkın ABD'li, ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında geçecek yarış için oyunu kullandı.

Bu rakam, 2016 seçimlerinde erken kullanılan oylardan çok fazla. Trump'ın Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı mağlup ettiği 2016 seçimlerinde toplam kullanılan oy sayısı 138 milyondu.

REKOR CALIFORNIA'DA: 12 MİLYON

Seçimi yakından izleyen uzmanlar, erken kullanılan oylardaki bu artışı seçime rekor katılım olacağı şeklinde değerlendiriyor. Bu artışın koronavirüs salgını sırasında şahsen sandığa gitme konusunda yaşanan kaygılarla da ilgili olduğu düşünülüyor.

ABD'de son yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 60 civarında seyrediyor. 2016 seçimlerinde ise oy kullanma hakkı bulunan ABD'lilerin yüzde 58.1'i oy kullanmıştı.

Bu seçimlerde ise en fazla erken oy verilen eyalet Cailfornia oldu. 12 milyon seçmenin erken oy kullandığı bu eyaleti, 9.7 milyon ile Teksas, onu da 8.9 milyon ile Florida izliyor.

Anketler Demokratların posta yoluyla oy verme işlemine Cumhuriyetçilerden daha çok eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor.