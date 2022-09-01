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Dünya diken üzerinde... Tayvan'dan flaş açıklama: Düşürdük!

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#Tayvan#Çin#Dünya
Dünya diken üzerinde... Tayvandan flaş açıklama: Düşürdük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 12:13

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Pasifik'te dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Tayvan ordusu, hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'dan flaş bir açıklama geldi.

Dün sınır ihlali yapan bir hava aracına ateş açtıklarını duyuran Tayvan'dan bugün tansiyonu bir kez daha zirveye çıkaran bir duyuru geldi.

Dünya diken üzerinde... Tayvandan flaş açıklama: Düşürdük

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, 30 Ağustos 2022'de Penghu'daki bir donanma istasyonunu ziyareti sırasında askerlerin tatbikatını izliyor.. (Fotoğraf: AP)

Çin’in Tayvan’ın Kinmen Adası'nda bulunan askeri tesisler üzerindeki izinsiz uçuşları devam ederken, Tayvan hava sahasına 'kimliği belirsiz' bir İHA’nın girdiğini duyurdu.

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Tayvan ordusuna bağlı Kinmen Savunma Komutanlığı, gerekli uyarıların yapılmasının ardından insansız hava aracının bugün yerel saatle 12.30'da düşürüldüğünü açıkladı.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin tarafından gelecek İHA tacizlerine karşı ihtiyatlı olmaya devam edileceği belirtildi.

Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4 Ağustos'ta başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı.

Tayvan, Çin'in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve “abluka” anlamına geldiğini belirtiyor.

Dünya diken üzerinde... Tayvandan flaş açıklama: Düşürdük
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Tayvanlı savaş pilotları ile poz veriyor... (Fotoğraf: AP)

ABD ve Tayvan, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor.

ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor.

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Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor. 

 

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#Tayvan#Çin#Dünya

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