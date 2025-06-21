Dünya diken üstünde Netanyahu’nun derdi oğlunun düğünü

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İRAN’la çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığı “fedakârlık” açıklaması tepki çekti. Netanyahu, önceki gün İran saldırısında hasar gören Soroka Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu. Netanyahu, oğlu Avner’in düğününün ikinci kez iptal edildiğini belirterek, “Bu savaşın hepimiz için bir bedeli var. Ailelerimiz de bundan etkileniyor” dedi.

Ailesinin “sıradan İsraillilerle” benzer bir kaderi paylaştığını ima etmeye çalışan Netanyahu, kaş yapayım derken göz çıkardı. Sivillerin hayatını kaybettiği savaş ortamında fedakârlık olarak düğün iptalinden söz eden Netanyahu’ya tepkiler çığ gibi büyüdü. 17 yılı aşkın süredir başbakanlık görevini yürüten Netanyahu’nun İsrail’den ve bölgedeki gerçeklerden duygusal olarak giderek koptuğu yönündeki eleştiriler sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Avner Netanyahu ve nişanlısı Amit Yardeni