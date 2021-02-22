Dünya dehşet içinde izledi: Suikast girişimi kameralara böyle yansıdı!

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoya başkent Trablus'ta silahlı saldırı düzenlendiği bakanlık tarafından da doğrulandı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başağa'nın yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikap araçtan makineli silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Başağa'nın saldırıdan "hiçbir zarar görmeden" kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Korumalarının saldırının yapıldığı araca müdahale ettiği aktarılan açıklamada, silahlı grupla çatışmaya girilmesi sonucu bir korumanın yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca konunun Başsavcılığa aktarıldığı ve saldırının faillerinden hesap sorulması için yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

SUİKAST GİRİŞİMİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoya düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayımlandı.

Başağa'nın Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Libya hükümetine bağlı Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimine ait olan ve Başağa'nın kuzenlerinin bulunduğu pikabın devrildiği görülüyor ve silah sesleri işitiliyor.

Milletvekili Ali Ebu Zribe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrilen araçta bulunanlardan kuzen Rıdvan el-Hengari'nin hayatını kaybettiğini, diğer 2'sinin ise ağır yaralandığını söyledi.

Zribe, Başağa ve konvoyundakileri, Hengari'nin ölümüne ve diğerlerinin de yaralanmasına sebep olmakla suçladı.

İçişleri Bakanlığından, Zribe'nin suçlamalarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan, olaya karışan aracın bağlı olduğu Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimi, İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast düzenlendiği iddiasını yalanladı.

Libya hükümetine bağlı güvenlik biriminden yapılan yazılı açıklamada, kurum aracının günlük görevinden döndüğü sırada yolda Başağa'nın konvoyu ile karşılaştığını ve konvoydaki güvenlik ekibinin araca "haksız yere" ateş açtığını ileri sürdü.

Açıklamada, "Yaşanan olay, İçişleri Bakanının güvenlik ekibinin koordinasyonsuzluğu ve yanlış davranışından kaynaklanmaktadır. Birim, Bakana yönelik herhangi bir suikast girişimini iddiasını reddetmektedir ve Birim, personeline yönelik silahlı saldırıya karışanların peşini bırakmayacaktır." ifadelerine yer verildi.