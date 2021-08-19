Dünya dehşet içinde izledi: Kabil'de canlı yayın yapan CNN ekibine saldırı!

Taliban'ın Afganistan yönetimini sadece dokuz günün ardından ele geçirmesinin ardından tüm dünyanın gözü Kabil'de. Sivil halk ülkeyi terk etmeye çalışırken dört bir yandan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. NATO, yaptığı son açıklamada pazar gününden bu yana Kabil Havaalanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu kişilerin bir kısmı çıkan izdihamlarda bir kısmı ise açılan ateş sonucu öldü.

Ülkede yaşanan kaos bir yana, uluslararası haber ajansları ve dünya televizyonları Afganistan'dan, özellikle de iç karışıklığı kendini en çok gösterdiği yer olan başkent Kabil'den tehlikeye rağmen yayın yapmaya devam ediyor.

Bu ekiplerin başında da CNN International var. CNN'in deneyimli orta doğu muhabiri Clarissa Ward, olayların başladığı ilk günden beri ülkede ve Kabil'den bağlandığı canlı yayınlarda ülkedeki durumu ABD halkına ve dünyaya anlatıyor.

Afganistan'da kadınlar, Taliban'ın verdiği garantiye ve 'biz değiştik' açıklamalarına rağmen sokağa çıkmaya korkarken, CNN International muhabiri Clarissa Ward'un da bir günde değişen görüntüsü tüm dünyada gündem yaratmıştı. Taliban ülkeyi ele geçirmeden önce başı açık bir şekilde haber aktaran Ward, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte çarşafa bürünmüştü.



CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, dün Kabil sokaklarında dolaşarak canlı yayın yapar ve son durumu aktarırken bir anda Taliban savaşçılarıyla karşı karşıya kaldılar.

Çaresiz Afganlar ve tahliye uçuşuyla kaçmayı uman aileler Ward ve ekibine ellerindeki belgeleri gösterip ülkeden nasıl kaçabileceklerini sorarken kalabalığı kontrol etmek için ateş açan Taliban savaşçıları bir anda ekibin etrafını sardı.

Ward, olaydan sonra CNN'e yaptığı açıklamada, "Etrafta bize yaklaşan Taliban savaşçıları vardı, bir adam yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu, yoksa benimle konuşmazdı" dedi.

Bir noktada, bir Taliban savaşçısı AK-47 saldırı tüfeğinin güvenliğin açtı, havaya kaldırıp ateş açmak için hazırlık yaptı. Clarissa Ward o korkunç anlarda adamın silahını yayının yapımcısının üzerine doğrulttuğunu ve tehdit ettiğini aktardı.

Bu görüntü karşısında CNN ekibi saniyeler içinde siper almak için koşmak zorunda kaldı. Taliban'ın CNN ekibiyle yüzleştiği anların görüntüleri ise deyim yerindeyse yürekleri ağza getirdi. Ward'un bu anlarda 'Koşun, hızlanın' diye bağırarak ekibini alandan uzaklaştırmaya çalıştığı duyuldu.

İki Taliban savaşçısı CNN yapımcısını telefonuyla video çekerken gördüğü anda tüfeklerini kaldırarak saldırıya hazır bir şekilde gazetecilere doğru hücum ettiler. O anda başka bir Taliban savaşçısı araya girip diğerlerine Ward'ın ekibinin haber verme izni olan gazeteciler olduğunu söylediğinde, geçmelerine izin verildi.

Tüm dünya filme alınan bu korku dolu anları canlı yayında izledi, olay anının görüntüleri önce CNN'de sonra da sosyal medya da yayınlanarak dünyanın gündemine oturmuş oldu.

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